4 de julio en EE.UU: dónde ver fuegos artificiales en Los Angeles, Nueva York, Houston, Miami

El especial “The Fourth in America” de CNN vuelve este jueves con una cobertura exhaustiva de los mejores fuegos artificiales de costa a costa y ofrecerá a los espectadores un asiento en primera fila para los espectáculos pirotécnicos de Boston, Chicago, Detroit, Fort Lauderdale, Houston, Las Vegas, Nashville, Niagara Falls, New Orleans, New York City, Philadelphia, St. Louis, San Diego, Seward (Alaska) y Washington.

