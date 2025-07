Rusia celebra el recorte de Trump a la ayuda militar a Ucrania que podría ser mortal para Kyiv

“El ritmo de producción de misiles Patriot es bajo. No porque EE.UU. no quiera producir más, sino porque son muy sofisticados: no se pueden producir miles al año, se pueden producir cientos y hay aliados en todo el mundo que los necesitan”, declaró el jueves Pavel Luzin, investigador principal del Centro de Análisis de Políticas Europeas, durante un debate en el Centro NEST, un centro de estudios.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.