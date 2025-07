Qué significa la amplia ley de política interna de Trump para los trabajadores estadounidenses

Esta deducción por encima de la línea permitiría deducir hasta US$ 12.500 (US$ 25.000 en caso de declaración conjunta) en compensación por horas extra calificadas para quienes ganen US$ 150.000 (US$ 300.000 en conjunto) o menos. Se aplicaría a las horas extras superiores a 40 horas semanales.

“Sí, la persona obtiene un beneficio al no tener que pagar impuestos sobre sus propinas, pero existen otros desafíos que conlleva depender de las propinas para sus ingresos, por lo que puede estar sujeto a un mayor comportamiento de acoso sexual, o puede que no pueda defenderse tanto como quisiera frente a los clientes cuando ni siquiera tiene la seguridad de US$ 7,25 por hora de su empleador”, dijo.

“Quizás estés leyendo sobre esto en las noticias y veas que no hay impuestos sobre las propinas, y pienses: ‘Me parece genial’. Sin embargo, no te tomas el tiempo de pensar: ‘Bueno, espera, ya no pagaba impuestos federales sobre la renta por mis propinas, porque ganaba demasiado o muy poco dinero’”.

Bajo la “ gran y hermosa ley ”, los trabajadores que recibieron propinas calificadas podrán deducir US$ 25.000 de dichas propinas anualmente de sus ingresos tributables. Esta disposición, que establece un límite de ingresos de US$ 150.000 (US$ 300,000 en caso de declaración conjunta), será retroactiva, ya que se aplicará a la temporada de impuestos de 2025.

