Trump prometió alcanzar 200 acuerdos comerciales. Ha conseguido tres y uno más está muy cerca

“Dicen… ‘Les daremos acceso total y no tendrán que pagar aranceles, pero por favor, no nos los impongan’, y no nos gusta ese acuerdo”, declaró Trump. “No somos intransigentes, pero ya es hora de que Estados Unidos empiece a cobrar dinero de los países que nos estafaban, nos estafaban, y se reían a nuestras espaldas de lo estúpidos que éramos”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.