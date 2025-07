Dejó su trabajo en el Gobierno federal por Trump. Ahora se postula en próximas elecciones para luchar contra sus políticas

Unas semanas más tarde, decidió unirse a un curso de formación de Run for Something para aprender más sobre cómo postularse para un cargo público. En abril fue recontratada por el Departamento de Asuntos de Veteranos, pero desde entonces Moeinian ha decidido postularse este otoño para un puesto no partidista en la junta escolar local como otra vía para canalizar su interés por el servicio público.

No existe una lista centralizada de antiguos funcionarios federales que se postulen para cargos electivos. Sin embargo, los responsables de Run for Something, un comité independiente de campaña que recluta y apoya a jóvenes progresistas que se postulan para cargos estatales y locales, afirman que más de 50.000 personas se han inscrito para postularse desde el día de las elecciones del año pasado, una cifra que supera la suma de los tres primeros años de reclutamiento del grupo.

