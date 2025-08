Trump dice que ordenó reposicionar dos submarinos nucleares tras comentarios “altamente provocativos” de funcionario ruso

“Basado en las declaraciones altamente provocativas del expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, quien ahora es el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, he ordenado que dos submarinos nucleares sean posicionados en las regiones apropiadas, por si acaso estos comentarios insensatos e incendiarios son algo más que simples palabras. Las palabras son muy importantes y a menudo pueden llevar a consecuencias no deseadas. Espero que este no sea uno de esos casos. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, dijo Trump en una publicación en Truth Social.

