Investigadores localizan camión en búsqueda de sospechoso acusado de matar a cuatro personas en un bar de Montana

David Gwerder, propietario de The Owl Bar, dijo a The Associated Press que no tenía conocimiento de ningún conflicto entre Brown y nadie que estuviera en el bar el viernes por la mañana.

Dutra no trabajaba el viernes, pero vive cerca del bar y oyó ruido durante el tiroteo. Al principio, supuso que provenía de las obras que se estaban llevando a cabo fuera del bar. Cuando se enteró del tiroteo en The Owl Bar, no pensó que fuera una situación peligrosa con heridos.

