¿Una campaña mal ejecutada? ¿Supremacía blanca? Esto aprendimos de la situación de Sydney Sweeney y sus “jeans”

“Siempre que trabajo con clientes y tienen una nueva campaña por lanzar, siempre les pregunto: ‘Ok, ¿cuál es el objetivo de su campaña? ¿Quieren más visibilidad? ¿Quieren más ventas? ¿Quieren más conversión? ¿Qué es exactamente lo que buscan?’. Y si lo que buscan es visibilidad, entonces, obviamente, no los llevaría hacia esta estrategia específica. Pero no me sorprendería si otras marcas dicen que buscan visibilidad, y a alguien se le ocurre la idea de hacer algo que borre la línea”, dijo Gauchier.

Probablemente fue sabio no publicar. “Creo que si este hubiera sido un cliente mío, lo primero que diría es: no te apresures, tómate un momento, evalúa el ambiente, averigua por qué la gente está molesta”, dijo Gauchier. También le pareció revelador. El silencio de la marca “también me hace pensar que esto es calculado”, dijo.

Hasta el comunicado de la empresa del viernes, la publicación principal de la compañía en Instagram, durante unos cinco días, era de una mujer negra con ropa de American Eagle. Algunos de los comentarios eran “keep it white ❤️ ❤️🇺🇸” (“manténganla blanco”) y “Love me some lib tears” (“Me encantan las lágrimas liberales”) y mucha gente diciendo “damage control” (“control de daños”).

Definitivamente lo hicieron a propósito, dijo Emily Keegin , directora de fotografía freelance, y muchos de nosotros solo estamos pretendiendo que no. “Es interesante ver cómo las organizaciones de noticias que consideramos de izquierda o más liberales, como The New York Times, The Atlantic, New York Magazine , sus columnas de opinión sobre esto de ayer y anteayer minimizan la situación o dicen que no es gran cosa, o que solo fue un error, o algo que se les pasó por alto. Eso significa que las instituciones están dispuestas a permitir estas cosas cuando quizás no deberían”.

“Es solo consecuencia de una escritura mala y, me atrevo a decir, perezosa. No me pareció gracioso ni ingenioso”, dijo Alyssa Vingan, escritora de moda y exeditora de Nylon y Fashionista. “Y sí creo que obviamente es un humor barato hacer que alguien como Sydney Sweeney, que es rubia, con pechos grandes y cintura pequeña, diga que tiene buenos genes porque es atractiva. No creo que fuera mucho más profundo que eso. Lamentablemente, debido al clima en el que estamos y las cosas que pasan en Estados Unidos en general, sí se percibe de manera muy, muy, muy negativa e insensible”.

