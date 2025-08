Boeing enfrenta su segunda huelga en menos de un año en tres plantas de defensa

Los trabajadores de San Luis y San Carlos, Misuri, y Mascoutah, Illinois, construyen aeronaves militares como los cazas F-15 y F/A-18, el avión de entrenamiento T-7A Red Hawk y el avión de reabastecimiento no tripulado MQ-25 Stingray. El caza furtivo F-47, el avión de combate de nueva generación del Pentágono, se construirá en una planta de Boeing en la zona de San Luis, aunque la compañía no ha especificado en qué planta lo construirá ni cuándo comenzará la producción. Boeing también opera algunas plantas no sindicalizadas en la zona.

