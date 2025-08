El Kremlin pide “cuidado extremo” con la retórica nuclear tras la orden de Trump de movilizar submarinos

“Obviamente, los submarinos estadounidenses ya están en misión de combate. Este es un proceso que no cesa”, dijo este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, durante una conferencia con medios. “Además, preferiríamos no dejarnos arrastrar por esa retórica y no quisiéramos comentarla de ninguna manera”.

