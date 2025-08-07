Asamblea Legislativa de El Salvador aprueba ley que exonera de impuestos a migrantes que retornen al país

Por Merlin Delcid

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves por unanimidad una ley que exonera del pago de impuestos a los salvadoreños que retornen al país ingresando pertenencias hasta por US$ 100.000. De acuerdo con el decreto aprobado, si los bienes superan ese monto solo se pagará por el excedente.

La Ley Especial de Beneficios y Protección para la Diáspora y Personas en Movilidad Humana, que consta de 43 artículos, también contempla la exoneración de impuestos hasta por US$ 100.000 para bienes y herramientas de trabajo.

Los beneficios -por una única vez- incluyen la introducción sin pago de impuesto de dos vehículos livianos, pero no deben superar los 8 años de antiguedad.

Esta normativa, sustituye a la ley temporal que los diputados aprobaron en noviembre de 2023, que contemplaba US$ 70.000 como monto máximo de exoneración.

La ley aprobada este jueves además contempla que las empresas puedan reducir parte del pago del impuesto sobre la renta de acuerdo con el numero de retornados que contraten.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social deberá crear un registro de empleos para los salvadoreños retornados, de tal forma que las empresas interesadas en contratarlos puedan inscribirse y aplicar a los beneficios fiscales.

El propósito, explicaron los diputados durante la sesión, es que los retornados puedan encontar un empleo que les facilite su reinserción al país. Los beneficios aplican para los salvadoreños que deseen regresar de manera voluntaria o aquellos que son deportados de países como Estados Unidos, que desde la llegada del presidente Donald Trump impulsa una serie de redadas para expulsar a quienes han ingresado de manera ilegal al país.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.