Detienen a sospechoso del homicidio del delegado en Tamaulipas de la Fiscalía General de México

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Uno de los presuntos responsables del homicidio del delegado en Tamaulipas de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernesto Vásquez Reyna, fue detenido este viernes en la ciudad fronteriza de Reynosa, informó la propia Fiscalía de México en un comunicado. Está previsto que pronto comparezca ante un juez.

La Fiscalía agregó que ya tenía una orden de aprehensión y que fue ubicado en un centro de rehabilitación de Reynosa, donde creen que se escondía.

De acuerdo con la Fiscalía, el detenido fue una de las personas que se trasladaron en un vehículo para atentar contra Vásquez Reyna, quien murió el lunes tras ser atacado en su auto mientras circulaba en una de las principales avenidas de Reynosa.

La Fiscalía también dijo que, por la información encontrada en el teléfono celular del hombre, hay pruebas de que forma parte de la facción Los Metros del Cártel del Golfo, grupo criminal al que señaló como uno de los grandes responsables en la zona de una variante del robo de combustible conocida como “huachicol fiscal”.

CNN busca saber si el detenido ya cuenta con representación legal y cómo se declara ante las acusaciones.

La Fiscalía condenó este martes el crimen contra Vásquez Reyna y lo consideró una represalia de grupos criminales por decomisos recientes de combustible robado en Tamaulipas. Vásquez Reyna era delegado en ese estado del norte de México desde 2019.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.