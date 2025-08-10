Los All Blacks se vistieron de azul y oro y se mostraron encantados con La Bombonera

Por Federico Leiva, CNN en Español

Ver a los siempre vestidos de negro empapados de color azul y oro no es algo de todos los días, pero algunos afortunados pudieron verlo bien de cerca el sábado.

Los All Blacks, como se conoce a la selección de rugby de Nueva Zelandia, aprovecharon su estadía en Buenos Aires y acudieron a la mítica La Bombonera para el partido entre Boca Juniors y Racing Club, que terminó en empate 1-1 por el torneo Clausura de fútbol de Argentina.

La visita no pasó inadvertida, y tanto los rugbiers como la selección se encargaron de dejar constancia en sus redes sociales, donde se vio a algunos miembros del equipo sentados en la platea del estadio, vistiendo los tradicionales colores del Xeneize.

La cuenta de X (antes Twitter) de los All Blacks incluso compartió un video casi exclusivamente dedicado a la afición de Boca Juniors, donde se ve a algunos jugadores neozelandeses moviéndose al ritmo de las canciones que salían de las tribunas boquenses. El video fue acompañado de un comentario corto pero concreto: “Un ambiente irreal en Boca Juniors”.

Rieko Ioane, Sevu Reece, Du’Plessis Kirifi, Damian McKenzie, Ollie Norris, Brodie McAlister y Fletcher Newell fueron algunos de los All Blacks que publicaron en Instagram fotos y videos de la tribuna, incluso algunos intentando cantar las canciones en español.

La selección de rugby de Nueva Zelandia llegó el viernes a Buenos Aires con vistas a su debut en el Rugby Championship ante Los Pumas, la selección de rugby de Argentina.

Serán dos partidos de manera consecutiva. El primer duelo se disputará en la tarde del sábado 16 de agosto en el estadio Mario Alberto Kempes, en la provincia de Córdoba. Una semana más tarde volverán a verse las caras, pero en el estadio José Amalfitani, en la capital argentina.

El Rugby Championship es la principal competencia de rugby en el hemisferio sur, que, además de Los All Blacks y Los Pumas, incluye a los Springbooks (selección de Sudáfrica) y los Wallabies (selección de Australia).

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.