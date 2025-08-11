Trump quería que los fabricantes pusieran los ojos lejos de China. Ahora, muchos de ellos enfrentan nuevos aranceles

Por John Liu y Marc Stewart, CNN

A medida que los aranceles estadounidenses sobre China aumentaron en la última década, el sur y sudeste asiático se convirtieron en destinos clave para que empresas extranjeras y chinas diversificaran sus cadenas de suministro.

Pero con el giro proteccionista del presidente de EE.UU., Donald Trump, volviéndose verdaderamente global en su segundo gobierno, estos países ahora se encuentran atrapados en el fuego cruzado, enfrentando algunos de los aranceles más altos del mundo y un orden comercial mundial que cambia rápidamente y que podría afectar a los consumidores estadounidenses.

Muchos líderes regionales celebraron públicamente las nuevas cifras de aranceles estadounidenses cuando se publicaron la semana pasada, deseosos de recordar a las audiencias nacionales que eran más bajas que las inicialmente amenazadas por Trump.

Pero los analistas y economistas advierten que los nuevos gravámenes siguen siendo históricamente altos y no deben tomarse a la ligera.

“Es un golpe para estos países y necesitan tratar de negociar una rebaja”, dijo Dan Ives, jefe global de Investigación en la firma de servicios financieros Wedbush Securities. “La preocupación es que EE.UU. está tratando de cortar las rutas de exportación de China y eso habla de los altos aranceles que enfrentan estas naciones”.

Los aranceles específicos por país no son la única preocupación para los países y empresas de la región.

La administración Trump ha anunciado un arancel adicional del 40 % sobre los llamados “transbordos”, productos enviados de un país con altos aranceles a uno con bajos aranceles antes de ser reexportados a EE.UU.

Gracias a su posición geográfica, grandes poblaciones jóvenes, clases medias en auge y una infraestructura en crecimiento, el sur y sudeste asiático son regiones de interés y competencia tanto para EE.UU. como para China.

Al inicio de la guerra comercial 2.0 entre EE. UU. y China, el líder chino, Xi Jinping, abordó un jumbo jet de Air China con destino al sudeste asiático, en su primer viaje al extranjero del año.

Mientras la administración Trump lanzaba aranceles y demandas en abril, Xi se reunía con socios comerciales en Vietnam, Camboya y Malasia, posicionando a China como un socio confiable y defensor del comercio global.

En las últimas décadas, muchos países de la región se fortalecieron gracias a inversores globales y chinos que buscaban diversificarse fuera de China, transformándolos en economías orientadas a la exportación.

Las tensiones entre EE.UU. y China que se intensificaron durante el primer mandato de Trump y la pandemia de covid-19 aceleraron el cambio hacia el sur. Industrias intensivas en mano de obra —desde prendas de vestir hasta calzado y manufactura y ensamblaje de electrónicos de gama baja— se convirtieron en pilares del crecimiento económico.

Pero ahora, con la ofensiva global de aranceles de Trump y los amplios gravámenes sobre los transbordos, ese impulso enfrenta vientos en contra severos, ya que las empresas se ven obligadas a replantearse si mantener operaciones en la región aún tiene sentido comercial.

Cuando Trump amenazó inicialmente con sus aranceles recíprocos del “Día de la Liberación”, el 2 de abril, el sur y sudeste asiático temblaron. Camboya enfrentó un 49 %; Laos, un 48 %; y Bangladesh, un 37 %.

Los nuevos gravámenes revelados continuaron imponiendo tasas altas a varios países de la región. Entre los más altos estaban el 40 % para Laos y Myanmar, el segundo más alto después del 41 % para Siria, aunque ninguno tiene una relación comercial particularmente grande con EE.UU.

Las tasas en lugares como Camboya, Vietnam, Indonesia, Malasia y Tailandia —todos los cuales se han convertido en centros clave de manufactura de bajo costo para consumidores estadounidenses— se redujeron al 19 o 20 %.

Públicamente, los líderes regionales reaccionaron positivamente ante su tasa final de aranceles con EE.UU.

Camboya (19 %) lo describió como una buena noticia para su pueblo y su economía, Malasia (19 %) calificó su tasa final como un “logro significativo” y Bangladesh (20 %) elogió el resultado de sus negociaciones comerciales como una “decisiva victoria diplomática”.

Pero para Deborah Elms, jefa de Política Comercial en la Fundación Hinrich, una organización que se centra en el comercio, la idea de que las tasas arancelarias más bajas son una victoria es “equivocada”.

“Estos aranceles son muy altos, y solo parecen menos altos porque Estados Unidos usó esta fórmula absurda en abril, y la forma en que la fórmula fue diseñada realmente castigó a las empresas ubicadas en países que exportan mucho a Estados Unidos, pero importan relativamente poco, principalmente porque son mucho más pobres que Estados Unidos”, dijo ella.

“Realmente es una situación de perder-perder”, agregó, explicando que es un revés para los consumidores y empresas estadounidenses, así como para las economías asiáticas dependientes de la exportación.

Sin embargo, un aspecto positivo para estos países es que la mayoría recibió tasas arancelarias relativamente similares, en torno al 20 %, lo que significa que potencias textiles como Bangladesh, Camboya, Vietnam y Sri Lanka no están significativamente peor que sus competidores.

La amenaza de más aranceles por transbordo añade una capa adicional de burocracia tanto para las empresas a nivel global como en Estados Unidos.

Estados Unidos ya impone sanciones y multas sobre bienes transbordados que sufren una transformación mínima o nula en un tercer país después de salir de su país de origen. El nuevo arancel del 40 % se aplicará además de esas sanciones existentes, dijo un alto funcionario de la administración Trump a CNN.

Pero la definición de transbordo de Trump en su último anuncio de aranceles ha parecido adoptar un significado mucho más amplio, y China es el objetivo inconfundible.

“Lo que parece estar usando Trump cuando habla de transbordo es contenido chino. Así que esa es una definición muy diferente de transbordo, como decir, todo lo que proviene de Asia es sospechoso de transbordo”, dijo Elms.

Sigue habiendo incertidumbre para los países y empresas de la región, ya que los funcionarios de la Casa Blanca aún no han aclarado cómo se definirá el arancel, qué bienes serán objeto del mismo y cómo se evaluará su contenido.

No es la primera vez que Trump intenta imponer aranceles sobre estos envíos indirectos. En un acuerdo con Vietnam, uno de los primeros acuerdos que firmó desde abril, también incluyó aranceles del 40 % sobre bienes transbordados, además del 20 % sobre las exportaciones del país del sudeste asiático a Estados Unidos.

Aunque China no fue mencionada explícitamente en el acuerdo, protestó enérgicamente en ese momento y dijo que tomaría “medidas enérgicas” para proteger sus derechos.

La semana pasada, tras el anuncio de Trump sobre los aranceles al transbordo, China reiteró su postura de que “las guerras comerciales y arancelarias no tienen ganadores”.

“El proteccionismo perjudica los intereses comunes de todos los países”, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun.

Para los países del sur y sudeste asiático, los aranceles de Trump están a punto de reconfigurar las cadenas de suministro en la región en el mediano y largo plazo, al tiempo que reducirán el comercio general con Estados Unidos, según Louise Loo, directora de Economía Asiática en la firma de investigación Oxford Economics.

“Ya estamos viendo cierta moderación en lo que creemos que es comercio desviado en las cifras comerciales mensuales recientes de varias economías de Asia”, dijo.

Mientras tanto, la tendencia de años de las empresas a diversificar su producción desde China hacia el sur y sudeste asiático podría verse cada vez más presionada debido a los aranceles al transbordo.

“El nuevo trato punitivo podría acabar con este traslado hacia el sur en la manufactura que hemos visto en la última década, o incentivar formas más creativas de redireccionamiento por parte de los fabricantes chinos”, dijo Loo.

Lo que podría suceder es que fabricantes de sectores con márgenes bajos y mucha mano de obra, como muebles y juguetes, podrían volver a China dado que las ventajas de costos se están reduciendo y existe la posibilidad de beneficiarse de una mayor economía de escala, dijo. Y para los productos que dependen en gran medida del acceso al mercado estadounidense, como los electrodomésticos, la relocalización cercana podría convertirse en una opción más atractiva, añadió.

Pero otros expertos no estaban tan convencidos de que los aranceles de Trump detendrían o incluso revertirían la deslocalización de la manufactura desde China. “Los costos laborales en China han estado aumentando y está perdiendo gradualmente competitividad en algunas manufacturas de gama baja más intensivas en mano de obra”, dijo Lynn Song, economista jefa para la Gran China en el grupo bancario neerlandés ING.

Agregó que, dado que la mayoría de los países todavía enfrentan tasas arancelarias más bajas que China, los aranceles por sí solos no son probables que descarrilen la tendencia general de inversión.

Por el contrario, las nuevas medidas podrían incluso acelerar la expansión de la manufactura china en el extranjero, dijo Song.

“Si los aranceles de transbordo están dirigidos a productos fabricados en China que hacen una escala con un valor añadido mínimo en Vietnam antes de ser enviados a Estados Unidos, podría tener sentido trasladar parte del proceso de fabricación a Vietnam para que aún califique como un producto hecho en Vietnam”, dijo.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Phil Mattingly, de CNN, contribuyó con la información.