La Casa Blanca elige el lugar para cumbre entre Trump y Putin mientras los funcionarios se preparan para la reunión en Alaska

Los funcionarios estadounidenses que se apresuraron este fin de semana a identificar y asegurar un lugar para la cumbre de este viernes entre el presidente Donald Trump y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, descubrieron rápidamente un gran problema: el verano es la temporada alta de turismo en Alaska y las opciones disponibles y equipadas para albergar a los dos líderes mundiales eran severamente limitadas.

Cuando a ciertos prominentes habitantes de Alaska les llegó la noticia de la visita de Trump y Putin, algunos comenzaron a contactar a los aliados del presidente con una propuesta: ¿podría su casa ser una opción? No está claro si esas ofertas llegaron a los funcionarios de la Casa Blanca, quienes estaban llamando a sitios en Juneau, la capital del estado, así como en Anchorage y Fairbanks.

Los organizadores de la cumbre pronto se convencieron de que la única ciudad del enorme estado con opciones viables para la cumbre sería Anchorage. Y solo la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en el extremo norte de la ciudad, cumpliría con los requisitos de seguridad para la histórica reunión, aunque la Casa Blanca esperaba evitar la imagen de albergar al líder de Rusia y su comitiva en una instalación militar estadounidense.

Allí es donde ambos hombres se reunirán el viernes, dijeron dos funcionarios de la Casa Blanca.

La situación puso de relieve la prisa que se está viviendo ahora mismo para concretar los detalles de la reunión del viernes, la primera vez que los máximos dirigentes de Estados Unidos y Rusia se reúnen en más de cuatro años.

La cumbre sigue siendo en gran medida un trabajo en curso, ya que los funcionarios estadounidenses y rusos se apresuran a preparar el encuentro de alto nivel.

Los máximos diplomáticos de ambos países, el secretario de Estado Marco Rubio y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, se reunieron el martes para discutir “ciertos aspectos de la preparación”, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.

Normalmente, una cumbre de alto riesgo con un adversario de EE.UU. estaría precedida de extensas negociaciones sobre la agenda y los resultados. Pero el propio Trump ha declarado que está abordando la reunión como una sesión de tanteo, con pocas expectativas anticipadas sobre su desarrollo. El martes, la Casa Blanca la denominó una “sesión de escucha”.

“El presidente piensa: ‘Mira, tengo que ver a este hombre al otro lado de la mesa. Necesito verlo cara a cara. Necesito escucharlo personalmente. Necesito hacer una evaluación observándolo’”, dijo Rubio en una entrevista radial matutina el martes con Sid Rosenberg, ofreciendo una explicación de por qué las cinco llamadas telefónicas conocidas de Trump con Putin este año no bastarían para determinar las intenciones del líder de Rusia.

La administración Trump y el Kremlin decidieron que Alaska sería la sede de la cumbre tras un largo intercambio de ideas entre bastidores, según personas familiarizadas con el asunto.

Había pocos lugares adecuados para la reunión, dijeron las fuentes, sobre todo teniendo en cuenta la orden de arresto contra Putin por crímenes de guerra emitida por la Corte Penal Internacional en 2023.

Ante esta realidad inminente, Rusia se mostró reacia a un destino europeo, incluso en ciudades como Viena o Ginebra, donde líderes estadounidenses y rusos se han reunido desde la Guerra Fría. Si bien el propio Putin planteó los Emiratos Árabes Unidos como un lugar “totalmente adecuado”, muchos en la Casa Blanca esperaban evitar otro largo viaje a Medio Oriente tras la visita de Trump en mayo.

Al final, según dijeron las fuentes, todo se redujo a Hungría (cuyo primer ministro Viktor Orbán es cercano tanto a Trump como a Putin) y Estados Unidos como posibles anfitriones, según dos funcionarios estadounidenses.

Los funcionarios de EE.UU. se mostraron complacidos y algo sorprendidos cuando el presidente de Rusia aceptó una reunión en suelo estadounidense, en una tierra que una vez fue parte del imperio ruso, nada menos.

“Pensé que era muy respetuoso que el presidente de Rusia viniera a nuestro país en lugar de que nosotros fuéramos a su país o incluso a un tercer lugar”, dijo Trump esta semana, mientras su equipo se apresuraba a ultimar los detalles de la cumbre.

Otros no estaban tan contentos.

“El único lugar mejor para Putin que Alaska sería que la cumbre se celebrara en Moscú”, dijo John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Trump, quien tuvo un desacuerdo con el republicano durante su primer mandato. “Así que, creo que la configuración inicial es una gran victoria para Putin”.

La última vez que un presidente de EE.UU. se reunió con Putin —la cumbre del presidente Joe Biden de 2021 en Ginebra— la fecha y el lugar se anunciaron con tres semanas de antelación. Sin embargo, la planificación entre funcionarios rusos y estadounidenses comenzó meses antes.

Biden, en una gira de una semana por Europa, dedicó los días previos a la reunión a una preparación intensiva con sus principales asesores, reservando tiempo por las mañanas para analizar las posibles direcciones que podría tomar la conversación y anticipar algunas de las acciones de Putin. Consultó a otros líderes, incluida la canciller de Alemania, para obtener consejos sobre cómo abordar al notoriamente astuto líder de Rusia.

Para cuando llegó la cumbre, los asistentes habían planeado el día hasta el último detalle, incluyendo el orden de llegada de los líderes, la duración de cada sesión y el tipo de flor que se colocaría sobre la mesa (rosas blancas). Los funcionarios de EE.UU. incluso se aseguraron de que hubiera botellas de Gatorade de naranja, etiquetadas como “POTUS”, dentro de un refrigerador en la villa del siglo XVIII donde tuvo lugar la reunión.

Durante el primer mandato de Trump, él y Putin se reunieron en Helsinki, Finlandia, durante una cumbre en 2018 que culminó con un momento memorable: Trump se puso del lado de Putin en contra de las agencias de inteligencia estadounidenses en el asunto de la interferencia rusa en las elecciones.

Trump también se reunió a solas con Putin en 2017, durante su primer encuentro en la cumbre del G20 en Hamburgo.

Si bien funcionarios de EE.UU. y Rusia han mantenido extensas conversaciones para preparar la reunión desde que se acordó la semana pasada, el encuentro que la motivó sigue siendo un misterio.

El enviado exterior de Trump, Steve Witkoff, visitó Moscú el miércoles pasado para reunirse con Putin, lo que resultó en la decisión de un encuentro, aunque aún se desconoce en gran medida qué dijo Putin exactamente en la cita.

Los funcionarios europeos pasaron gran parte de la última semana tratando de determinar los parámetros de un acuerdo de paz que Putin ofreció, pero algunos dijeron que estaban frustrados por la falta de claridad ofrecida por Witkoff, un desarrollador inmobiliario y viejo amigo de Trump.

Trump tiene previsto escuchar a los líderes de Europa en una reunión virtual este miércoles, organizada por Alemania para que el presidente pueda conocer sus puntos de vista antes de la reunión del viernes. Y ha prometido hablar por teléfono con ellos, junto con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, inmediatamente después de que concluya la cumbre.

Pero no se espera que Zelensky esté en Alaska para la reunión, por lo que cualquier posible encuentro trilateral está descartado por ahora.

En lugar de eso, Trump pasará al menos parte de la reunión cumbre con Putin uno a uno, dijo la Casa Blanca este martes, dando tiempo para que los dos hombres mantengan una discusión que nadie más escuchará, salvo sus traductores.

“Eso es parte del plan”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al ser preguntada si los dos presidentes se reunirían a solas. “En cuanto a los demás detalles y la logística, dejaré que nuestro equipo los aborde cuando estén resueltos”.

No es raro que los líderes se reúnan a solas con sus homólogos, pero la relación entre Trump y Putin ha sido objeto de un intenso escrutinio. Y durante el primer mandato de Trump, incluso altos funcionarios dijeron que a veces se les dejaba al margen de lo que se discutía cuando se excluía a los asesores.

En las dos reuniones anteriores de Trump con Putin, en ambas ocasiones participaron traductores, pero no asesores de alto rango. Después de la reunión en Alemania, Trump supuestamente pidió a su traductor sus notas.

Por su parte, Putin ha pasado los días previos a la reunión del viernes haciendo llamadas telefónicas a sus aliados globales restantes, incluidos algunos que han organizado sus propias cumbres de alto perfil con Trump.

Esto incluía al dictador de Corea del Sur Kim Jong Un, dijo el Kremlin el martes, quien se reunió tres veces con Trump durante su primer mandato, pero aún no ha abandonado sus armas nucleares.

