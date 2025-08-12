La gran apuesta de Trump por China ha dado sus frutos hasta ahora. Pero Xi aún conserva sus ases bajo la manga

Análisis por David Goldman, CNN

El presidente Donald Trump ha hecho una apuesta enorme a que Estados Unidos puede adoptar una postura históricamente agresiva contra China, la segunda economía más grande del mundo, y emerger más fuerte gracias a ello.

Aunque aún no está claro si la apuesta dará sus frutos a largo plazo, Trump ha disfrutado de una increíble racha ganadora en los últimos meses. El mercado bursátil está cerca de máximos históricos, la economía estadounidense repuntó en el segundo trimestre y la inflación ha desafiado las predicciones de un aumento repentino tras la implementación de los aranceles por parte de Trump.

Pero el líder chino, Xi Jinping, está en una racha ganadora. Este lunes, Trump autorizó el envío a China de chips de inteligencia artificial más rápidos tras liberar chips de gama media previamente bloqueados. Y a pesar de los aranceles estadounidenses, China ha encontrado con éxito otros mercados a los que vender, inundando el mundo con sus productos.

Esto se debe a que Xi cuenta con varias ventajas: China sigue siendo el mayor exportador mundial de bienes, con un poder considerable a nivel mundial. Además, controla casi todo el suministro mundial de tierras raras, esenciales para la fabricación de equipos electrónicos y de defensa cruciales para la seguridad nacional de Estados Unidos, y cuya exportación Beijing ha estado retrasando, para gran consternación de Estados Unidos.

Y Xi ha logrado con lentitud un premio que Trump ha buscado durante mucho tiempo: una reunión cara a cara.

Trump ha ejercido el papel de matón contra China este año, intensificando los aranceles que impuso a China durante su primer mandato —y que el expresidente Joe Biden continuó— a niveles sin precedentes. Fijó aranceles sobre los productos chinos en un mínimo del 20 % a principios de su segundo mandato, elevándolos al 145 % a mediados de la primavera, bloqueando así el comercio con el segundo mayor socio comercial de Estados Unidos.

En mayo, los negociadores entre ambos países redujeron drásticamente los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos impuestos este año, al 30 %. Esto benefició a las empresas estadounidenses que dependen de productos chinos, aunque sigue siendo significativamente más alto que cualquier arancel que Estados Unidos haya impuesto a un socio comercial importante en casi un siglo.

En los últimos meses, los negociadores de Trump han logrado varias concesiones de China, incluidas compras de soja estadounidense y el cese de las investigaciones antimonopolio sobre algunas grandes empresas estadounidenses que amenazaban su capacidad de hacer negocios allí.

Puede que no sean concesiones importantes, pero a medida que las negociaciones continuaron, Trump celebró las decenas de miles de millones de dólares en ingresos arancelarios que han fluido al Tesoro estadounidense cada mes, en gran parte debido a los aranceles masivos impuestos a China.

Mientras tanto, la inflación ha aumentado solo ligeramente desde sus mínimos de cuatro años alcanzados a principios de este año. El producto interior bruto del trimestre pasado, el indicador más amplio de la economía estadounidense, mostró un fuerte repunte del crecimiento, a pesar de estar plagado de señales de alerta. El crecimiento del empleo se ha desacelerado drásticamente en los últimos meses, pero la incertidumbre sobre los aranceles se ha disipado en gran medida, y algunos economistas prevén que las empresas recuperen la contratación como resultado de ello en los próximos meses.

Y el indicador favorito de éxito de Trump, el mercado de valores estadounidense, ha estado en auge, ignorando en gran medida los aranceles en favor de ganancias relativamente fuertes y un posible recorte de tasas de la Reserva Federal en los próximos meses.

Así, Trump logró mostrarse como un fuerte rival para China, a la que ha calificado como una amenaza para la seguridad nacional y un competidor económico clave, al tiempo que ha evitado que la economía estadounidense caiga en recesión, al menos a corto plazo. No es poca cosa.

A pesar de las bravuconadas de Trump sobre China, el presidente de Estados Unidos ha tratado a Xi con relativa indulgencia en comparación con la agresividad que ha mostrado hacia sus aliados, como la Unión Europea y Brasil, en los últimos meses. Esto se debe a que Xi también está jugando una mano muy fuerte.

China mantiene un férreo control sobre los minerales de tierras raras utilizados en imanes ultrapotentes, componentes esenciales en todo tipo de productos, desde automóviles hasta aviones de combate. Estados Unidos los considera cruciales para los sectores de defensa e industrial, pero China controla el 90 % del procesamiento mundial de tierras raras. En diversas rondas de negociaciones comerciales, Estados Unidos afirmó haber obtenido concesiones que otorgarían a cualquier empresa estadounidense que desee tierras raras un trato y acceso preferenciales, pero las empresas estadounidenses siguen quejándose de que China no está emitiendo permisos con la suficiente rapidez para satisfacer sus necesidades.

A cambio de distribuir más tierras raras, China ha exigido una reducción de los controles de exportación estadounidenses sobre productos críticos, con especial atención a los microchips avanzados de IA. La administración Trump había puesto un límite a los chips de IA, prohibiendo su entrega a China. Pero el lunes, Trump cambió de postura, afirmando que los chips H₂O de Nvidia, que impulsaron el revolucionario modelo chino de IA Deepseek, podrían entrar con relativa libertad en China. Incluso afirmó que consideraría permitir a Nvidia enviar una versión reducida de sus chips Blackwell de gama alta, una concesión que la Casa Blanca había descartado previamente.

Xi también se ha ganado el favor de Trump al aceptar la compra de productos estadounidenses, incluida la soja. Mientras tanto, la economía china mantuvo el ritmo vendiendo a nuevos mercados, como países de Sudamérica y África, lo que ha limitado las interrupciones en sus negocios. Las exportaciones chinas crecieron un 5,9 % en el primer semestre de 2025, el mismo ritmo que en el primer semestre de 2024, según ING. El superávit comercial de China alcanzó los US$ 586.000 millones en el primer semestre, estableciendo un nuevo récord para cualquier semestre.

Y Xi tiene poder sobre algo más que Trump anhela: una reunión. Aunque Trump ha afirmado que Xi prometió reunirse, aún no se ha fijado una fecha, y China aún no la ha confirmado.

Así que Xi está esperando el momento oportuno, aprovechando los recursos de su país y su dominio exportador. Es una mano dura contra un presidente que ha usado aranceles para aplastar a prácticamente todos los demás líderes extranjeros que se le han cruzado en el camino.

