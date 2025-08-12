Los miembros de U2 alzan la voz sobre Gaza: ‘Una prueba de nuestra humanidad compartida’

Por Lisa Respers France, CNN

La legendaria banda U2 siempre ha sido franca sobre sus opiniones y ahora está compartiendo sus pensamientos sobre el conflicto en Gaza.

Bono, the Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. publicaron declaraciones en su sitio oficial condenando el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023, manifestándose a favor del retorno seguro de los rehenes israelíes restantes y solicitando acceso a atención crítica para los palestinos en Gaza y la Ribera Occidental.

“Todos hemos estado horrorizados por lo que está ocurriendo en Gaza desde hace tiempo, pero el bloqueo de la ayuda humanitaria y ahora los planes para una toma militar de la Ciudad de Gaza han llevado el conflicto a un territorio desconocido”, dice su sitio. “No somos expertos en la política de la región, pero queremos que nuestra audiencia sepa dónde estamos cada uno de nosotros”.

“Aparte del ataque al festival de música Nova el 7 de octubre, que sentí como si sucediera mientras U2 estaba en el escenario del Sphere en Las Vegas, generalmente he tratado de mantenerme al margen de la política de Medio Oriente”, escribió Bono en su declaración individual.

“No era humildad, sino más bien incertidumbre ante una compleja realidad”, añadió. “En los últimos meses he escrito sobre la guerra en Gaza en The Atlantic y he hablado al respecto en The Observer, pero he dado vueltas al tema”.

Luego escribió que, como “cofundador de la Campaña ONE, que combate el SIDA y la pobreza extrema en África, sentí que mi experiencia debía centrarse en las catástrofes que enfrenta ese trabajo y esa parte del mundo” antes de afirmar que “no hay jerarquía en esas cosas”.

Ver “imágenes de niños hambrientos en el enclave de Gaza” ha sido profundamente doloroso, agregó Bono, dada su experiencia siendo testigo de la hambruna en Etiopía años atrás.

“Ser testigo de la desnutrición crónica de cerca lo haría personal para cualquier familia, especialmente cuando afecta a los niños”, escribió. “Porque cuando la pérdida de vidas no combatientes en masa parece tan calculada… especialmente las muertes de niños, entonces ‘malvado’ no es un adjetivo hiperbólico… en el texto sagrado de judíos, cristianos y musulmanes es un mal que debe ser resistido”.

“Como alguien que siempre ha creído en el derecho de Israel a existir y ha apoyado una solución de dos Estados, quiero dejar claro a quien quiera escuchar la condena de nuestra banda a las acciones inmorales de [el primer ministro israelí Benjamin] Netanyahu y unirnos a todos los que han pedido el cese de hostilidades en ambos lados”, escribió Bono. “Si no son voces irlandesas, por favor, por favor, por favor, deténganse y escuchen las voces judías”.

“Todos estamos profundamente conmocionados y profundamente afligidos por el sufrimiento que se está desarrollando en Gaza”, escribió su compañero de banda, The Edge. “Lo que estamos presenciando no es una tragedia lejana; es una prueba de nuestra humanidad compartida”.

“Sabemos por nuestra propia experiencia en Irlanda que la paz no se logra mediante la dominación”, continuó. “La paz se logra cuando las personas se sientan con sus oponentes; cuando reconocen la dignidad igual de todos, incluso de aquellos a quienes una vez temieron o despreciaron”.

Clayton y Mullen Jr. también compartieron declaraciones individuales, haciendo un llamado a la preservación de la vida civil y al fin del conflicto.

