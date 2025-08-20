La desnutrición infantil se ha triplicado en Gaza en “menos de seis meses”, advierte la ONU

Por Sana Noor Haq, CNN

Los casos de desnutrición infantil se han triplicado en Gaza en “menos de seis meses”, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mientras trabajadores humanitarios instan a Israel a levantar las severas restricciones a la entrada de ayuda en el enclave.

Casi uno de cada tres niños está desnutrido en la Ciudad de Gaza, dijo Philippe Lazzarini, jefe de la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Medio Oriente (UNRWA, por sus siglas en inglés).

“Esto no es un desastre natural. Es una hambruna provocada por el hombre y prevenible”, afirmó Lazzarini en una publicación en X. “Una y otra vez, pido que se permita la entrada de ayuda vital a través de la UNRWA y otras organizaciones humanitarias. Si no, más niños seguirán muriendo”.

Al menos 400 camiones ingresaron a Gaza este martes, según COGAT, el organismo israelí que controla el flujo de ayuda hacia el territorio. Pero defensores de derechos humanos aseguran que es insuficiente.

A más de 22 meses de los ataques liderados por Hamas el 7 de octubre de 2023, más de 2 millones de personas en Gaza enfrentan hambre severa, enfermedades y desplazamiento bajo el asedio israelí. Al menos 269 palestinos, incluidos 112 niños, han muerto por desnutrición desde el inicio de la guerra, informó el Ministerio de Salud de Gaza este miércoles.

El peor escenario de hambruna se está desarrollando en Gaza, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU. Además, el riesgo de que los alimentos se echen a perder o se contaminen “ha aumentado drásticamente” debido a que los camiones han estado varados durante meses bajo el calor y por la proximidad de las fechas de vencimiento, advirtió el PMA este miércoles.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

CNN contó con la colaboración de Ibrahim Dahman en este reporte.