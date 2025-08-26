Skip to Content
Trayectoria de la tormenta tropical Fernand: dónde está y hacia dónde se dirige

August 25, 2025 3:28 AM
Published 8:47 AM

Por CNN en Español

La tormenta tropical Fernand continúa debilitándose mientras avanza sobre aguas abiertas del Atlántico, informó este martes el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés).

El parte más reciente informa que el centro de Fernand se ubica a unos 1.020 kilómetros al sur de Cabo Race, en Terranova (Canadá). La tormenta se desplaza hacia el noreste a 20 km/h y registra vientos máximos sostenidos de 65 km/h, con ráfagas más fuertes.

El NHC anticipa que la tormenta podría experimentar un ligero fortalecimiento temporal esta noche o temprano el miércoles, antes de convertirse en un ciclón postropical el miércoles por la noche y disiparse más adelante en la semana.

La tormenta Fernand no representa peligro en tierra y no hay advertencias costeras en vigor.

