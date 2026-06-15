¿Por qué no está convocado Luis Suárez con Uruguay para el Mundial 2026? ¿Cuándo fue la última vez que jugó?

Por Darío Klein, CNN en Español

“Jamás le diría que no a la selección, menos tan próximo a un Mundial”. Las palabras salieron de la boca del máximo goleador histórico de la selección uruguaya, Luis Suárez, aproximadamente a un mes del inicio del certamen. Hasta último momento, el Pistolero esperó la llamada de Marcelo Bielsa, pero esta nunca llegó. Aunque fue él mismo quien se labró ese destino.

Tras su último gol vestido con la Celeste, contra Canadá en la Copa América de 2024, Suárez renunció a la selección uruguaya en una conferencia de prensa en septiembre de ese mismo año. Con lágrimas en los ojos y palabras entrecortadas, dijo que era “el momento indicado” y que era “muy difícil” para él. Agregó que se iba “con la tranquilidad” de haber dado todo por el combinado nacional, pero reconociendo: “tengo 37 años y sé que para el próximo Mundial es muy difícil llegar”.

Cuatro días después, la AUF le organizó una ceremonia de despedida después del partido que Uruguay jugó con Paraguay por las eliminatorias, que terminó 0-0. Aquel partido, el último suyo con la camiseta de su país, fue una fiesta por todo lo alto, con la presencia de sus compañeros de generación, como Forlán, Lugano o Godín, y hasta el propio maestro Tabárez en la tribuna. Se llevó regalos, vio videos de su carrera y se anunció la designación de uno de los arcos del Estadio Centenario como “Luis Suárez”.

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, aceptó su renuncia, lo elogió y dijo que había aprendido “mucho de Luis”, y que a la estrella celeste “había que darle y no pedirle”.

Sin embargo, un mes después, Luis Suárez tiró la bomba. En una entrevista con DSports, el goleador cuestionó duramente a Bielsa. Dijo que él y sus compañeros ya no disfrutaban de ir a la Celeste por el sistema de trabajo del entrenador argentino, y que “hubo compañeros que se plantearon no jugar más en la selección”.

Las declaraciones desataron una tormenta que repercutió en el rendimiento del equipo y que llevó a Bielsa, después de perder 1-0 ante Perú en Lima, a reconocer que su autoridad ante el plantel había “quedado afectada”.

El mando de Bielsa resultó dañado, y también la imagen de Suárez ante muchos uruguayos, que no le perdonaron sus declaraciones y el tumulto que generaron. Según una encuesta realizada por el diario El Observador, publicada en mayo de 2026, casi la mitad de los uruguayos no querían su regreso a la selección, mientras el 44% opinaba lo contrario y el 6,5% no sabía.

Pero con Uruguay ya clasificado al Mundial y cerca de la hora de la convocatoria final, Suárez puso reversa y dijo estar disponible para volver a vestir la número 9 celeste. Se disculpó por sus declaraciones, y dijo que “a la selección nunca se le puede decir que no”.

“En su momento di un paso al costado porque veía que tenía que dejarles paso a los jóvenes. Después dije algunas cosas que no tendría que haberlas dicho, obviamente que no era el momento, pero ya me disculpé con los que me tenía que disculpar en su momento”, declaró.

Y finalizó: “jamás le diría que no a la selección si me necesita, y menos tan próximo a un Mundial”.

En medio de una sequía de goles uruguayos durante los últimos partidos, las declaraciones reabrieron en algunos la ilusión de un retorno del Pistolero a la Celeste, y en otros la polémica. Y, como lo ha hecho durante toda su carrera, Luis Suárez volvió a ubicarse en el centro de atención.

Sin embargo, Bielsa ya había elegido otro camino. La exclusión de Suárez no parece responder únicamente al rendimiento o a la edad (39 años) sino a una decisión de proyecto. El técnico armó una estructura ofensiva alrededor de Darwin Núñez y la nueva camada de futbolistas, y ni siquiera la falta de eficacia ofensiva de Uruguay modificó el plan. El mensaje quedó claro cuando el nombre del goleador histórico ni siquiera apareció entre los 55 reservados para la Copa del Mundo.

Suárez ya lo sabe: aunque hoy vive en Miami, los partidos de Uruguay contra Arabia Saudita y Cabo Verde que se jugarán en esa ciudad los verá solo como hincha. “Toca apoyar a la selección desde afuera, ser un hincha más. Siempre entregué todo, hoy toda ser hincha y apoyar a todos los compañeros que hay hoy en día para que a Uruguay le vaya bien”, dijo el 25 de mayo pasado, después de anotar un hat-trick con el Inter de Miami, y señalarse en el festejo el pecho, donde tenía la bandera uruguaya.

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