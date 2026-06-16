Doblete de Mbappé: ¿cómo queda la lista de máximos goleadores del Mundial?

Por Federico Leiva, CNN en Español

Kylian Mbappé quedó un paso más cerca (en realidad, dos) de reescribir los libros de historia. En lo que ya parece un objetivo que solo depende de días, el artillero francés le marcó un doblete a Senegal en el debut de Francia en el Mundial 2026 y quedó a un par de goles de alcanzar al máximo goleador en la historia del Mundial.

El cetro le corresponde a Miroslav Klose, el implacable delantero alemán que fue campeón en el Mundial de 2014, autor de 16 goles en 24 partidos. El teutón jugó cuatro Copas del Mundo y anotó en todas: cinco en 2002, igual cantidad en 2006, cuatro en 2010 y dos en 2014.

El segundo puesto lo ocupa Ronaldo, el fenómeno. El también delantero, de cualidades muy diferentes a Klose, marcó 15 goles en cuatro participaciones en el Mundial, con la particularidad de que se fue sin anotar en 1994. Luego llegaron cuatro goles en 1998, ocho en la coronación de Brasil en 2022 y otros tres en 2006. Lo increíble del brasileño es que solo jugó 19 partidos, por lo que cerró su carrera con un promedio de casi un gol por encuentro.

El podio lo completa Gerd Müller, autor de 14 tantos con la República Federal de Alemania. Este bestial delantero apenas jugó dos veces el Mundial, en 1970 (10 goles) y 1974 (los otros cuatro), y cerró su carrera con más de un gol por partido de promedio, ya que solo jugó 13 juegos.

Con la misma cantidad de goles, pero en más partidos aparece Kylian Mbappé, que lleva ya dos finales de Mundial seguidas (fue campeón en 2018). El temible número “10” de Francia lleva 15 partidos jugados entre su participación en 2018, 2022 y 2026, y de mínima le quedan otros dos juegos para llegar al récord. Tiene solo 27 años, por lo que podría marcar una cifra insuperable.

El doblete ante Senegal generó que Mbappé sea ahora el máximo goleador de la historia de Francia en los Mundiales, dejando atrás los 13 que marcó Just Fontaine. Lo asombroso de Fontaine es que solo jugó una Copa del Mundo, la de Suecia 1958, donde sumó seis partidos, por lo que tiene un promedio de gol de más de dos por encuentro. Una verdadera locura y algo que parece imposible de superar.

Con los mismos 13 goles aparece Lionel Messi, pero solo parece cuestión de tiempo para que deje a Fontaine atrás. El astro argentino, que está en su sexta (y seguramente última) Copa del Mundo, tiene 26 partidos sobre sus espaldas: jugó las ediciones de 2006 (la única donde era habitual suplente), 2010, 2014, 2018, 2022 y ahora la de 2026.

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