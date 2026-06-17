Los números de James Rodríguez con Colombia: goles, partidos, títulos y más

Por CNN Español

A pesar de su trasegar incierto por varios clubes desde que salió del Real Madrid, James Rodríguez sigue siendo referente de la selección de Colombia, y su virtud constante ha sido el buen desempeño y empuje con el equipo nacional. A pesar de que su carrera en clubes se vino a menos y que la inestabilidad ha sido el común denominador en una década, el capitán del combinado cafetero no solo llevó al equipo a la final de la Copa América, sino que fue baluarte para la clasificación al Mundial 2026.

En febrero aterrizó en la MLS con el objetivo claro de llegar con minutos a la Copa del Mundo y marcar así el colofón de su carrera.

Rodríguez, nacido en Cúcuta en 1991, es el segundo jugador con más partidos disputados en la selección colombiana: 122, después del arquero David Ospina (130)

Debut con la selección mayor: 11 de noviembre de 2011, cuando tenía 20 años.

Partidos jugados: 126

Son 56 partidos en eliminatorias al Mundial, 42 amistosos, 20 en Copa América y 8 en Mundiales.

Goles: 31, siendo el segundo goleador histórico de la selección, detrás de Falcao García (36).

Goles en Mundiales: 6. Es el mayor goleador de Colombia en la Copa del Mundo.

Asistencias en Mundiales: 4.

Participación en goles de Mundiales: 10.

Fue el goleador del Mundial 2014, con 6 anotaciones.

Con la selección, James Rodríguez ha disputado dos Mundiales de mayores, tres Copas América, un Mundial Sub17 y un Mundial Sub20.

Fue subcampeón de la Copa América en 2024 —torneo en el que fue nombrado mejor jugador y máximo asistidor— y ganador del premio Puskás por su antológico gol a Uruguay en el Mundial de Brasil.

En las eliminatorias al Mundial 2026, James Rodríguez jugó 18 partidos, metió tres goles y dio siete asistencias (el líder en su equipo).

A nivel de clubes, comenzó en Envigado, saltó a Banfield (Argentina) donde fue campeón, triunfó en Porto y tuvo un paso breve pero destacado en Mónaco. Ahí llegó al clímax de su carrera en el Real Madrid, desde donde fue cedido al Bayern Munich dejando un recorrido memorable en poco tiempo. Pasó por el Everton, el Al-Rayyan qatarí, Olympiacos de Grecia, Sao Paulo de Brasil, Rayo Vallecano de España, León de México y el Minnesota United de Estados Unidos.

En este momento, James tiene un valor de mercado de 1,5 millones de euros, según Transfermarkt. En el pico de su carrera, en el Real Madrid y el Bayern, llegó a los 80 millones de euros. Su mayor fichaje fue cuando el Real Madrid lo compró por 75 millones de euros al Mónaco en 2014.

En Argentina, Portugal, Francia, España y Alemania recuerdan sus golazos, pero la casa de James, el lugar donde más ha sido feliz, es la selección de Colombia. Ahora espera cerrar su carrera superando el desempeño de Brasil 2014, cuando el entonces joven James fue la estrella y llevó al país a los cuartos de final.

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