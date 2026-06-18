Festeja México: República Checa y Sudáfrica empatan 1-1 y el Tri puede clasificarse hoy a dieciseisavos del Mundial

Por EFE

La República Checa, con un gol de Michal Sadilek a los seis minutos, y Sudáfrica, con un tanto de penalti de Teboho Mokoena a los 83, empataron en Atlanta y sumaron un punto que les deja en una situación delicada y no les vale para meterse entre los dos primeros del Grupo A.

La República Checa, que perdió en la primera jornada con Corea del Sur, y Sudáfrica, que también cayó con México, se citaron en Atlanta en busca de su primera victoria en el Mundial y el que primero avisó en busca del gol fue el equipo europeo.

Nada más comenzar el partido, al primer minuto, Ladislav Krejci puso un centro hacía Patrik Schick y éste, totalmente solo, remató sin fuerza cuando estaba delante de Ronwen Williams, que poco después no pudo evitar el gol de los checos.

Adam Hlozek recogió un balón en largo de saque de banda, en la línea de fondo puso un centro hacía atrás y en la frontal del área Aleksandr Sojka, sin oposición de ningún defensor, adelantó el esférico para que Michal Sadilek rematase a gol.

El tanto despojó de nervios a República Checa pero también le hizo relajar la presión con la que saltó al césped. Eso se notó en que Sudáfrica, lejos de sentir el gol como un mazazo, no se vino abajo y comenzó a ganar metros en el campo rival.

Oswin Apollis, delantero del Orlando Pirates, probó fortuna a los doce minutos con un disparo que iba bien dirigido pero tocó en un defensor y se marchó a saque de esquina, avisando de sus intenciones al equipo checo, que no dio muestras de poder inquietar al conjunto sudafricano en el resto de la primera mitad.

Hasta el descanso, la mejor jugada ofensiva fue de los ‘Bafana Bafana’, a los 37 minutos, con un buen contragolpe que terminó con un centro de Khuliso Mudau que despejó un defensor a córner.

La segunda parte comenzó como la primera, con un remate de cabeza de Schick que atrapó Williams, que vivió los siguientes minutos con relativa tranquilidad ante la inoperancia ofensiva de los checos.

Sudáfrica, con más intención que acierto, trató de buscar el gol y lo encontró a los 83 minutos de penalti por medio de Teboho Mokoena, que aprovechó la pena máxima decretada por la árbitra Tori Penso tras una mano de Pavel Sulc a disparo de Thapelo Maseko.

Hasta el final, el conjunto africano fue el que lo intentó con más ganas, llegando a asediar a los checos, que vieron peligrar el punto con una buena jugada en el tiempo añadido de Evidence Magkopa, cuyo disparo atrapó Kovar.

Con este resultado, tras dos partidos disputados, Sudáfrica se mantiene colista con un punto y República Checa es tercera también con un punto. México y Corea del Sur, a la espera de su enfrentamiento directo este jueves, suman tres puntos y son primero y segundo, respectivamente

Con el empate entre República Checa y Sudáfrica, México está a una victoria esta noche ante Corea del Sur de meterse en dieciseisavos de final y hacerlo como primera de grupo. Y es que con seis unidades ya se haría inalcanzable para checos y sudafricanos, y solo los asiáticos podrían igualarla en puntos en caso de una derrota del Tri y una victoria surcoreana en la tercera fecha.

Sin embargo, desde este Mundial ya no corre la diferencia de goles como método de desempate para dos o más selecciones igualadas en puntos, sino que rige el método “olímpico”, donde solo se mira el o los resultados entre sí. Por eso, si México vence a Corea Sur, tendrá los puntos y el desempate a su favor para quedar primer.

Eso sí, una derrota dejará al Tri sin posibilidades de ganar la zona, por el mismo motivo. Podría igualar a Corea del Sur en la tercera fecha, pero los asiáticos tendrían el desempate a su favor.

The-CNN-Wire

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