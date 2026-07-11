Autoridades de Houston denuncian falta de colaboración federal tras el tiroteo en el que murió Lorenzo Salgado Araujo

Por Julianna Bragg, Priscilla Alvarez, Alisha Ebrahimji, Caroll Alvarado, Danya Gainor y Carolina Peguero, CNN

Días después de que un agente federal de inmigración matara a tiros a un hombre en Houston, crece la frustración entre las autoridades locales, quienes afirman que las agencias federales se resisten a colaborar en la investigación sobre el controvertido tiroteo.

Funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dijeron que un agente abrió fuego el martes después de que Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano de 52 años, embistiera un vehículo de las fuerzas del orden y se negara a obedecer órdenes verbales durante una detención de tránsito que formaba parte de un “operativo dirigido”.

Sin embargo, autoridades de Texas aseguran que las agencias federales los mantienen al margen, sin acceso a pruebas clave —como la furgoneta de trabajo de Salgado Araujo— ni invitaciones para acudir al lugar de los hechos.

“Como máximo responsable de las fuerzas del orden del tercer condado más grande del país, estoy recibiendo actualizaciones a través de Twitter, o X, y esas no son las prácticas adecuadas”, declaró el viernes Sean Teare, fiscal de distrito del condado de Harris, a Erin Burnett, de CNN. “Cada día que pasa, resulta más preocupante que no hayamos colaborado”.

Teare dijo que su oficina pediría a los jueces acceso al vehículo si las autoridades federales no aceptan compartir el acceso a las pruebas.

“Es una de las pruebas más cruciales —si no la que más— para esclarecer realmente lo que sucedió esa mañana”, señaló.

Al ser consultado por CNN sobre el paradero de la furgoneta, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) remitió la consulta al FBI y a la Oficina del Inspector General. El FBI, a su vez, remitió el asunto de nuevo al DHS. CNN contactó a la oficina del Inspector General.

“El FBI tiene todas las pruebas que normalmente formarían parte de una investigación del HPD [Departamento de Policía de Houston] o de cualquier otra agencia policial”, dijo Whitmire en una conferencia de prensa. “En este caso, tienen la furgoneta, a los pasajeros y al fallecido, y mantienen un control estricto sobre todo ello. Nos hemos puesto en contacto con ellos para pedirles que compartan esa información con el HPD”.

Representantes demócratas de Texas también señalaron las discrepancias entre la versión de los funcionarios federales sobre lo que provocó el tiroteo mortal y el relato de tres hombres detenidos durante el incidente.

“Casi parece que son dos incidentes diferentes”, dijo a CNN la representante Sylvia García este sábado después de visitar por separado a dos de los hombres en un centro de detención. “Una vez más, ICE está aplicando su manual habitual de que el vehículo fue convertido en un arma cuando ambos, de manera independiente, han dicho que la furgoneta nunca tocó el vehículo de los agentes”.

Y, en medio de esta disputa entre jurisdicciones, una familia de Texas debe afrontar el dolor por la pérdida de su querido padre, quien tenía tres hijos.

Durante una vigilia celebrada la mañana de este sábado, frente a una fotografía de su padre sonriendo ampliamente, Ronaldo Salgado reconoció cuántas veces le han dicho, desde el fallecimiento de su progenitor, que estaría orgulloso de él.

“No creo que llegue a creérmelo nunca si no lo escucho de él”, dijo Salgado entre lágrimas ante los asistentes al acto. “Así que realmente espero hacerlo sentir orgulloso. Espero de verdad que esté orgulloso del hermano mayor en el que me he convertido, del hombre que soy hoy, y seguiré luchando por él”.

Los hombres que viajaban en la furgoneta de trabajo de Salgado Araujo explicaron al abogado Hugo Balderas-Ibarra y a la representante García que la versión de los hechos presentada por el ICE es falsa.

“En ningún momento utilizaron la camioneta para embestir a los agentes de ICE y en ningún momento la vida de estos agentes estuvo en peligro”, afirmó el abogado en un video publicado en su cuenta de Instagram.

CNN contactó a Balderas-Ibarra y a ICE para pedir comentarios. Dos de los hombres, uno de los cuales es el hermano de Salgado Araujo, le dijeron a García que tres SUV siguieron la furgoneta antes de que los vehículos de los agentes chocaran contra ellos y luego se desviaran hacia la furgoneta, obligándolos a detenerse. Los agentes nunca se identificaron ante los hombres, le dijeron a García.

Los hombres contaron a García que los agentes salieron de sus vehículos y corrieron hacia la furgoneta, según declaró a CNN. Sacaron a los pasajeros a la fuerza y, en ese momento, uno de los agentes disparó contra Salgado Araujo, según le relataron. “Salieron de sus vehículos, fueron directamente al lado del pasajero, los sacaron y, mientras hacían eso… el tirador disparó contra el Sr. Salgado”, dijo García que le relataron los hombres.

Luego inmovilizaron de inmediato a los hombres sin administrar primeros auxilios ni llamar inmediatamente al 911 por Salgado Araujo, dijo García, citando a los dos hombres.

“Nunca le dieron una oportunidad. Nunca le dieron una advertencia”, dijo. “Le dispararon con el cinturón de seguridad puesto, y el señor Salgado tuvo que quitarse el cinturón, salir del auto”.

Cuando lo hizo, “lo arrojaron al suelo” y la rodilla de un agente inmovilizó a Salgado Araujo, dijo García.

ICE dijo en una declaración anterior que se contactó a los servicios de emergencia inmediatamente después de que Salgado Araujo recibiera el disparo.

Un video muestra un SUV negro siguiendo la camioneta de Salgado Araujo mientras conducía por Canal Street. La camioneta blanca parece detenerse brevemente antes de dar marcha atrás y avanzar lentamente por la acera mientras tres agentes la persiguen. No está claro qué ocurrió entre Salgado Araujo y los agentes de ICE cuando la camioneta blanca pareció detenerse.

Salgado Araujo no era el objetivo de la operación, dijo a CNN una fuente familiarizada con detalles preliminares sobre el incidente, y autoridades locales señalaron durante una conferencia de prensa el viernes, citando al director interino de ICE, David Venturella.

Antes del encuentro del martes, autoridades de Texas notificaron a ICE sobre dos personas —ninguna de ellas Salgado Araujo— que presuntamente se encontraban en Estados Unidos sin estatus migratorio legal y viajaban en una camioneta blanca, según la fuente.

El martes, “los agentes estaban casi en la dirección del objetivo cuando observaron una camioneta blanca con un individuo que se parecía al objetivo. Entonces, iniciaron la detención del vehículo”, dijo a CNN un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional.

La camioneta estaba registrada a nombre de Salgado Araujo, de quien los agentes determinaron que se encontraba en el país sin autorización legal, según la fuente. Cuando los agentes de ICE intentaron detener a Salgado Araujo, él embistió su vehículo, lo que llevó a que un agente disparara su arma en defensa propia, dijo la agencia.

La familia de Salgado Araujo rechaza la versión del Gobierno federal y sostiene que el padre de tres hijos, trabajador de la construcción, se habría detenido si hubiera sabido que el vehículo que lo seguía pertenecía a ICE.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no ha difundido imágenes del tiroteo y ninguno de los agentes involucrados portaba cámaras corporales, dijo un portavoz. Más de la mitad de las oficinas de campo de ICE ya cuentan con cámaras corporales y se espera que el resto las reciba en un plazo de 60 días, añadió un portavoz de la agencia.

CNN preguntó al DHS si existe alguna grabación disponible de cámaras instaladas en los vehículos.

La ausencia de imágenes oficiales del tiroteo en Houston ha reavivado las preguntas sobre la transparencia y la rendición de cuentas en los operativos de control migratorio, meses después de que un juez federal en Chicago ordenara que los agentes de inmigración involucrados en esos operativos usaran y activaran sus cámaras corporales.

La Oficina del Inspector General del DHS encabeza ahora la investigación sobre el tiroteo, según ICE. La oficina del FBI en Houston también investiga la presunta agresión contra un agente federal de las fuerzas del orden.

“Si los agentes actuaron fuera de la política o ilegalmente, se les exigirá rendir cuentas”, dijo a los reporteros el viernes Tom Homan, zar de la frontera de la Casa Blanca.

Pero funcionarios locales, incluido el fiscal de distrito del condado de Harris y el alcalde de Houston, han expresado frustraciones porque funcionarios federales estén reteniendo pruebas del tiroteo.

La Fiscalía del condado de Harris realiza su propia investigación y recopila información de manera independiente sobre el tiroteo, aunque “el acceso a pruebas clave sigue bajo control federal”, dijo el portavoz Rafael Lemaitre.

El fiscal de distrito Sean Teare dijo este viernes a Erin Burnett de CNN que su oficina aún no ha tenido acceso a la camioneta de trabajo de Salgado Araujo, a la que calificó como “una de, si no la pieza de evidencia más crucial”. Teare dijo que pediría a los jueces que les concedan acceso a la camioneta si fuera necesario.

Cuando CNN preguntó por el paradero de la camioneta, el Departamento de Seguridad Nacional remitió al FBI y a la OIG. El FBI remitió de vuelta al Departamento de Seguridad Nacional. CNN se puso en contacto con la oficina del Inspector General.

Los casos en los que un miembro de la comunidad muere durante un encuentro con las fuerzas del orden son “los más críticos para manejar correctamente”, dijo el fiscal del condado, Sean Teare, a Houston Public Media este jueves.

“Tenemos que poder demostrar a la comunidad, más que en cualquier otro tipo de caso, que actuamos con transparencia, que haremos una investigación exhaustiva y que llegaremos al fondo de lo ocurrido, nos guste o no el resultado”.

Teare añadió que proteger la integridad de la investigación es su máxima prioridad.

“Vamos a examinar todas las posibilidades y, si se cometió un delito estatal, ya sea asesinato, homicidio culposo o alteración de pruebas, lo vamos a investigar”, dijo. “Y si alguien cometió ese delito, no podrá escudarse detrás de una placa”.

Balderas-Ibarra, quien representa a dos de los pasajeros que estaban en la camioneta con Salgado Araujo durante el incidente, pidió la liberación inmediata de sus clientes del Centro de Procesamiento Montgomery de ICE en Conroe, Texas, durante la conferencia de prensa del viernes. Ninguno de sus nombres ha sido divulgado públicamente por las autoridades.

El hermano de Salgado Araujo, que estaba en el vehículo durante la parada de tráfico y ha sido detenido, quiere permanecer en Estados Unidos para buscar justicia por su hermano, dijo a CNN este viernes Ruby Powers, la abogada de inmigración con sede en Houston que lo representa.

Mientras tanto, el Gobierno de México decidió elevar sus preocupaciones más allá de la vía diplomática al solicitar investigaciones penales en Estados Unidos y exigir responsabilidades por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos bajo custodia de ICE o durante operativos de esa agencia.

“Estamos preparando medidas legales”, dijo este viernes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. “Obviamente, las de mayor alcance irían a distintos organismos internacionales”.

Legisladores demócratas de Texas, activistas y la familia de Salgado Araujo exigen una investigación más profunda sobre su muerte. LULAC ofrece una recompensa de US$ 5.000 por información que conduzca a un arresto.

En la conferencia de prensa de este viernes, el representante demócrata de Texas Al Green dijo que se sumó a una carta de la Comisión de Seguridad Nacional al secretario Markwayne Mullin exigiendo pruebas relacionadas con el tiroteo, incluida la grabación de la cámara corporal con una explicación si no existe tal video, detalles sobre cómo los agentes se identificaron, registros relacionados con los agentes involucrados y cualquier evidencia que respalde la versión del Gobierno sobre los hechos.

El cuerpo de Salgado Araujo fue recogido por la funeraria este viernes después de que el médico forense del condado de Harris realizara una autopsia. La familia también está solicitando una autopsia independiente mientras lidia con su repentina pérdida, dijo el presidente nacional de LULAC, Roman Palomares.

“Era joven. Estaba sano. Era fuerte. Tenía toda una vida por delante y su familia lo extraña”, afirmó, al anticipar que este viernes será un día especialmente difícil para sus seres queridos.

Como casi todos los días, Salgado Araujo salió de su casa el martes rumbo al East End de Houston, un área de mayoría hispana, para recoger al resto de su cuadrilla de construcción —su hermano y otros dos trabajadores— antes de dirigirse al norte para trabajar en varias viviendas, según su familia.

Poco antes de las 7:00 a. m., agentes de ICE intentaron detenerlo, informó la agencia.

CNN preguntó al DHS si los agentes de inmigración se identificaron ante Salgado Araujo.

Tras el tiroteo, un video muestra a un agente federal hablando por teléfono mientras permanece arrodillado junto a un hombre herido, boca abajo y gimiendo de dolor, al lado de una SUV blanca estacionada cerca de una barbería. Juliet Martínez, residente de Houston que grabó el video y lo compartió con CNN, dijo que el hombre sangraba por el lado derecho del abdomen.

“Pedía ayuda y gritaba que le dolía”, recordó Martínez. “Gritaba: ‘¡Ayúdenme! ¡Me dispararon!’”.

El Instituto de Ciencias Forenses del condado de Harris informó a CNN el jueves que la causa de la muerte fue una herida de bala en el torso y que la forma de muerte fue determinada como homicidio.

Salgado Araujo se había preparado para la posibilidad de un encuentro con las autoridades federales de inmigración, dijo su hijo. El padre había consultado a abogados y planeaba negarse a firmar cualquier documento antes de llamar a su esposa o a su hijo para ayudar a asegurar su liberación, si alguna vez era detenido.

También estaba “cerca de obtener su estatus legal”, dijo Ronaldo Salgado. “Hicimos todo correctamente, presentamos todos los documentos y asistimos a todas las citas”.

Salgado Araujo llevaba tres décadas viviendo y trabajando en Estados Unidos, manteniendo a su familia y avanzando en el proceso para obtener un permiso de trabajo, según su hijo, quien lo describió como un hombre reservado, trabajador y dedicado a su familia.

De acuerdo con la Fiscalía del condado de Harris, Salgado Araujo no parecía tener antecedentes penales.

García dijo este viernes que los agentes de ICE involucrados en el incidente “fueron retirados de Houston al día siguiente”.

CNN preguntó al Departamento de Seguridad Nacional cuántos agentes estuvieron involucrados en el incidente, su rango dentro del departamento y si habían sido reasignados o puestos en licencia administrativa.

Ronaldo Salgado quiere que el mundo recuerde a su padre no por la forma en que murió, sino por la vida que construyó como esposo, padre y propietario de un negocio que creía en el sueño estadounidense.

“No merecía quedar reducido al titular ‘Hombre mexicano muere por disparos de ICE’”, dijo el hijo a CNN.

Salgado Araujo conoció a su esposa cuando ambos eran adolescentes en México, contó Ronaldo. Juntos criaron a tres hijos, inculcándoles la idea de que “la educación nos puede llevar muy lejos en la vida”. El hijo mayor se convirtió en maestro y sus dos hermanos estudiaron ingeniería.

También construyó una empresa de construcción exitosa y trabajó durante tres décadas en cientos de viviendas del área de Houston, dijo su hijo. Una campaña en GoFundMe organizada para apoyar a la familia afirma que Salgado Araujo era “conocido por su ética de trabajo, su sentido de la justicia y su disposición para ayudar a cualquiera que lo necesitara”.

Este viernes por la noche, miembros de la comunidad se reunieron en una manifestación en San Antonio y pidieron una investigación exhaustiva del tiroteo. Está prevista una vigilia comunitaria por Salgado Araujo para el sábado en la oficina de Service Employees International Union Texas en Houston a las 10 a.m, hora local.

“Me rompe profundamente el corazón saber que el hombre que me enseñó el valor del trabajo duro, los valores familiares y la educación ya no volverá a pasar una tarde en ese porche”, dijo Ronaldo Salgado.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Ashley Killough, Dalia Faheid, Ed Lavandera, Taylor Galgano y Karina Tsui, de CNN.