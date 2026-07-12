El senador estadounidense Mitch McConnell dice que su hospitalización fue por una caída tras semanas de especulaciones

Por Isabelle D’Antonio y Annie Grayer, CNN

El senador republicano por Kentucky, Mitch McConnell, informó este domingo, después de semanas de especulaciones sobre su estado de salud, que la hospitalización que tuvo el mes pasado ocurrió luego de una caída.

“Mis médicos han confirmado que no me rompí ningún hueso ni sufrí una conmoción cerebral. No tuve un ataque cardíaco ni un derrame cerebral. No tengo tumores ni hemorragias. Pero estuve brevemente inconsciente y fui trasladado al hospital. Mientras recibía una excelente atención médica durante las últimas semanas, también tuve que enfrentar un caso leve de neumonía”, dijo en un comunicado.

McConnell también difundió una fotografía en la que aparece sonriente junto a su esposa, Elaine Chao. En la imagen parece tener sobre sus piernas una copia de la sección deportiva del diario The Washington Post del domingo.

El senador explicó que fue trasladado del hospital a un centro de rehabilitación para continuar su recuperación. Sus médicos realizaron “todas las pruebas que pudieron imaginar” para intentar determinar qué causó el incidente.

El exlíder de la mayoría del Senado dijo que “todavía no podrá regresar al pleno del Senado para votar”, aunque aseguró que mientras tanto ha estado “trabajando de cerca” con su equipo legislativo.

El comunicado llega después de semanas de preguntas sobre la salud de McConnell, mientras los asesores del senador, de 84 años, fueron muy reservados al momento de compartir información sobre su condición. La falta de detalles impulsó especulaciones y rumores en internet sobre un posible deterioro importante de su estado de salud.

McConnell, quien sobrevivió a la polio durante su infancia, ha enfrentado varios problemas de salud en los últimos años, incluidas varias caídas. En 2023, quedó inmóvil durante varios segundos a mitad de una conferencia de prensa.

Junto con su propio comunicado, McConnell incluyó una nota del médico del Congreso encargado de su atención, quien describió las lesiones sufridas tras la caída en su casa de Washington como “menores”.

“Una evaluación integral realizada por un equipo multidisciplinario determinó que no tenía fracturas, anomalías cardíacas, derrames cerebrales, tumores ni hemorragias. Al inicio de su hospitalización desarrolló neumonía, que respondió rápidamente al tratamiento con antibióticos”, señaló el médico, quien agregó que el senador se ha concentrado en terapia física y en estrategias para reducir el riesgo de futuras caídas.

El comunicado del domingo finalmente ofrece una explicación sobre las circunstancias de la hospitalización de McConnell el 14 de junio, un episodio que había estado rodeado de incertidumbre.

En su declaración, McConnell abordó indirectamente por qué tardó tanto tiempo en revelar qué lo llevó al hospital.

“Todos ustedes saben que las personas de mi generación suelen dudar en compartir la vulnerabilidad que viene con envejecer. Incluso estando en el ojo público, siento ese mismo impulso; no puedo evitarlo”, dijo al dirigirse a sus “compatriotas de Kentucky”.

McConnell aseguró que todavía tiene trabajo pendiente antes de retirarse al finalizar su mandato.

“Tienen razón al esperar que sus representantes trabajen duro por ustedes. Y parte de mi decisión de retirarme al final de mi mandato en enero próximo fue ser honesto sobre las exigencias del trabajo en el Senado. Pero todavía tengo asuntos pendientes que completar en su nombre, y tengo toda la intención de terminar el trabajo para el que me eligieron”, afirmó.

Cuando ocurrió el incidente, su portavoz solo había informado que McConnell había sido “ingresado al hospital” y que estaba “recibiendo una excelente atención médica”.

La semana pasada, CNN obtuvo en exclusiva un video que mostraba a los servicios de emergencia trasladando a McConnell en una camilla hacia una ambulancia después de acudir a su residencia.

Semanas después de la ausencia de McConnell, una grabación de una llamada de emergencia publicada por un periodista independiente indicó que los equipos médicos fueron enviados a su casa por una persona “inconsciente” debido a un posible “paro cardíaco”. En el audio se escucha a un paramédico decir: “La RCP está en curso”.

Después de la publicación de la grabación, el portavoz de McConnell emitió otro comunicado en el que señaló que el senador republicano seguía hospitalizado mientras “continúa su recuperación”, pero sin ofrecer detalles.

Algunos republicanos de alto perfil, incluido el líder de la mayoría del Senado, John Thune, dijeron la semana pasada que habían hablado recientemente con McConnell. El comentarista político de CNN Scott Jennings dijo al programa The Arena, de la periodista Kasie Hunt, que conversó con él por teléfono el martes y que su “voz sonaba fuerte”.

“He tenido más de mi parte de experiencias con vulnerabilidades físicas”, dijo McConnell en su comunicado del domingo.

En marzo de 2023, sufrió una conmoción cerebral y fracturas en las costillas tras una caída. Meses después, se quedó congelado momentáneamente a mitad de una conferencia de prensa. CNN informó posteriormente que había sufrido otras dos caídas ese mismo año.

El médico del Congreso señaló que “McConnell ha sufrido varias caídas durante el año, las cuales han sido atribuidas a su condición posterior a la polio”.

Las personas que tuvieron polio durante la infancia pueden desarrollar el síndrome postpolio incluso décadas después. Los síntomas incluyen debilidad muscular progresiva, fatiga y dolor muscular y articular. No existe un tratamiento específico para este síndrome, pero los pacientes pueden recibir terapia física, ocupacional o del habla, medicamentos para ciertos síntomas o utilizar dispositivos de apoyo como andaderas y aparatos ortopédicos.

Se desconoce qué tan común es el síndrome postpolio, aunque algunos estudios estiman que entre el 25 % y el 40 % de los sobrevivientes de polio pueden desarrollarlo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

El comunicado de McConnell se dio a conocer el mismo día en que se informó la muerte de su colega republicano Lindsey Graham, senador de Carolina del Sur durante varios años, quien falleció tras una enfermedad repentina. Tenía 71 años.

Esta noticia se actualizó con información adicional.

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Con información de Jamie Gumbrecht.