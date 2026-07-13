¿Llega un Mundial de 64 equipos? La FIFA lo está considerando

Por Ben Church, CNN

Es una semana decisiva para el Mundial 2026. La primera de las dos semifinales comenzará el martes con el partido entre España y Francia, pero, hasta entonces, tenemos muchos otros temas que tratar.

Cuando se anunció que esta edición sería la Copa del Mundo más grande de la historia, disputada por una cifra récord de 48 equipos, hubo cierto rechazo inicial.

Algunos argumentaban que la Copa del Mundo debía ser un torneo selectivo; otros sostenían que la calidad general de los partidos se vería afectada negativamente.

Y, si bien ambas afirmaciones tenían parte de razón, el formato de 48 equipos ha logrado ganarse a mucha gente.

En primer lugar, muchas de las selecciones debutantes tuvieron una actuación destacada. Basta con ver a Cabo Verde llegando a las fases eliminatorias o a Curazao conquistando corazones con su pasión y entusiasmo (por no hablar de sus espectaculares equipaciones). De no haber sido por este formato ampliado, algunas de las historias más memorables de esta Copa del Mundo nunca habrían existido.

Por ello, resulta natural que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, considere sumar aún más naciones a la competición.

“Sin duda, es un asunto que se examinará y debatirá en las comisiones pertinentes tras esta Copa del Mundo”, declaró cuando el medio suizo Bluewin le preguntó por la posibilidad de celebrar un torneo con 64 selecciones en el futuro.

“Al organizar una Copa del Mundo, es importante hacerlo pensando en todo el planeta —no solo en Europa y Sudamérica—, sino realmente en el mundo entero. Todas las naciones deberían poder soñar con participar en el Mundial.

“Se puede apreciar que el nivel de los equipos es altísimo, y que sigue aumentando en todo el mundo. Si no se da a los países más pequeños la oportunidad de participar en la Copa del Mundo, carecerán de incentivos para seguir mejorando”.

La próxima Copa del Mundo, en 2030, será organizada conjuntamente por España, Portugal y Marruecos. No obstante, los tres primeros partidos se disputarán en Argentina, Uruguay y Paraguay para conmemorar el centenario de la primera edición del torneo, celebrada en Uruguay.

La CONMEBOL, el organismo rector del fútbol sudamericano, ya ha propuesto una Copa del Mundo de 2030 con 64 equipos para celebrar adecuadamente el centenario.

Y si bien muchos verán las ventajas de tal ampliación —tanto en términos económicos como de legado—, habrá otros a quienes la idea no les entusiasme tanto.

El torneo ya se prolonga considerablemente debido a su calendario de 104 partidos. Tal como están las cosas, los jugadores que llegan a las fases finales disponen de poco tiempo de descanso antes de retomar la temporada con sus clubes. No creo que a los futbolistas les haga mucha gracia tener aún más competición.

Parece que esta propuesta se encuentra todavía en una fase inicial, pero plantea una pregunta importante: ¿se puede tener demasiado de algo bueno? Habrá que esperar para saberlo.

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