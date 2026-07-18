Tras el doblete de Mbappé a Inglaterra: ¿cómo queda la lista de máximos goleadores del Mundial?

Por Federico Leiva, CNN en Español

Lionel Messi y Kylian Mbappé pelean gol a gol por la Bota de Oro del Mundial 2026, pero, al mismo tiempo, están agigantando sus leyendas como máximos goleadores en la historia de la Copa del Mundo. El francés marcó un doblete ante Inglaterra en el duelo por el tercer puesto y ahora lidera ese listado con 22 tantos.

El argentino, por su parte, lleva dos encuentros sin marcar, pero suma 21 tantos y aún le queda la gran final ante España. Tanto Messi como Mbappé dejaron atrás al alemán Miroslav Klose, quien al comienzo de esta Copa del Mundo se mantenía como máximo artillero histórico.

Kylian Mbappé lidera la tabla hasta este sábado gracias a sus dos goles ante Inglaterra. El temible número “10” de Francia ya le había marcado un doblete a Suecia, una diana ante Paraguay en octavos de final y una más ante Marruecos en cuartos. Lo increíble es que cuenta con 22 partidos jugados, con 22 goles. Tiene solo 27 años, por lo que podría marcar una cifra insuperable.

Messi llegó a 21 tantos tras su gol ante Egipto en cuartos de octavos de final. El astro argentino, que está en su sexta (y seguramente última) Copa del Mundo, tiene 33 partidos sobre sus espaldas: jugó las ediciones de 2006 (la única donde era habitual suplente), 2010, 2014, 2018, 2022 y ahora la de 2026.

Ahora en tercer lugar quedó Klose, que jugó cuatro Copas del Mundo y anotó en todas: cinco en 2002, igual cantidad en 2006, cuatro en 2010 y dos en 2014. 16 en total.

El cuarto puesto en el ranking lo ocupa Ronaldo Nazário. Ronaldo marcó 15 goles en cuatro participaciones en el Mundial, con la particularidad de que se fue sin anotar en 1994. Luego llegaron cuatro goles en 1998, ocho en la coronación de Brasil en 2022 y otros tres en 2006. Lo increíble del brasileño es que solo jugó 19 partidos, por lo que cerró su carrera con un promedio de casi un gol por encuentro.

En el quinto lugar quedó Gerd Müller, autor de 14 tantos con la República Federal de Alemania. Este bestial delantero apenas jugó dos veces el Mundial, en 1970 (10 goles) y 1974 (los otros cuatro), y cerró su carrera con más de un gol por partido de promedio, ya que solo jugó 13 juegos.

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