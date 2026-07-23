Néstor Lorenzo renueva su contrato al frente de la selección de Colombia tras el Mundial 2026

Por Federico Leiva, CNN en Español

La era de Néstor Lorenzo en la selección de Colombia continuará. El entrenador, que devolvió a la selección cafetera al Mundial en 2026 después de una notable ausencia en 2022, renovó su contrato con la Federación Colombiana de Fútbol este jueves, 16 días después de que concluyera la participación del combinado nacional en la Copa del Mundo.

La federación no aclaró por cuánto tiempo se firmó el nuevo contrato, aunque a la selección de Colombia se le vienen dos desafíos por delante: la Copa América 2028 (que seguramente vuelva a jugarse en Estados Unidos) y las eliminatorias rumbo al Mundial 2030, que aún no se sabe cuántos equipos tendrá.

Lorenzo llegó a Colombia en 2022, después de que la selección se perdiera la Copa del Mundo en Qatar. Bajo su mando, los cafeteros tuvieron dos primeros años de gran nivel, llegando incluso a la final de la Copa América en 2024, donde perdieron ante Argentina en el epílogo del tiempo extra. Ese mismo año lograron un triunfo que se volvería histórico ante España, siendo Colombia el único equipo que logró vencer a los dirigidos por Luis de la Fuente, campeones del mundo hace pocos días.

Sin embargo, la selección entró en un pozo después de aquella final perdida, y la clasificación al Mundial 2026 se logró en medio de dudas y cuestionamientos.

Colombia cumplió un relativo buen papel en la Copa del Mundo, logrando tres triunfos y dos empates, aunque uno de ellos decantó en su eliminación por penales contra Suiza. Fue uno de los equipos que mejor jugó durante la primera fase, incluso llegando a poner contra las cuerdas a Portugal, a la que le arrebató el primer lugar del Grupo K.

Sin embargo, la eliminación en octavos de final ante Suiza dejó gusto a poco. Colombia mereció algo más, pero no tuvo una actuación avasallante ante un seleccionado europeo que no está entre los de primera línea. La derrota por penales dejó nuevos cuestionamientos sobre la ambición que tuvo el combinado sudamericano en otro partido importante, como en aquella final de Copa América.

La federación colombiana aseguró que la renovación “ratifica su respaldo al proceso técnico que lleva Lorenzo”, que “alcanzó un invicto de 28 partidos”, dirigiendo en total 51 encuentros, con 31 victorias, 12 empates y ocho derrotas.

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