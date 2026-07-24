La sustancia encontrada en la camioneta del agente de ICE en Houston no era droga, confirma la fiscalía

Por Elise Hammond, Ed Lavandera y Ashley Killough, CNN

La sustancia hallada en la camioneta que conducía Lorenzo Salgado Araujo cuando murió por disparos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante una parada de control de tráfico en Houston este mes no era droga, según un portavoz de la Fiscalía del condado de Harris. El portavoz dijo que la oficina recibió los resultados de las pruebas.

Esto ocurre después de que el FBI presentara una solicitud de orden judicial en la que decía que la agencia tenía motivos para creer que un investigador encontró drogas ilegales en el vehículo tras el tiroteo del 7 de julio que mató al inmigrante mexicano de 52 años y residente de Texas desde hacía mucho tiempo.

La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Texas dijo que no tenía información adicional cuando CNN solicitó comentarios.

El FBI declinó hacer comentarios.

Las sospechas del FBI sobre la presencia de drogas se hicieron públicas a mediados de julio, luego de que un tribunal difundiera la solicitud de orden judicial. Esto provocó el rechazo de la familia de Salgado Araujo, cuya abogada afirmó creer que la sustancia era sal, utilizada para preparar una mezcla casera de electrolitos.

La publicación de la solicitud también fue criticada por el fiscal de distrito del condado de Harris, Texas, quien declaró a CNN que la naturaleza de la sustancia no debería influir en las investigaciones sobre si la muerte estuvo justificada o si la detención estaba justificada. Las autoridades federales no han indicado que los agentes de ICE que detuvieron la camioneta creyeran que contenía drogas.

Las autoridades federales no han indicado que los agentes de ICE sospecharan que había drogas en la camioneta cuando la detuvieron.

La versión de las autoridades federales sobre el tiroteo mortal ha sido objeto de escrutinio. Según esa versión, agentes de ICE intentaron detener una camioneta en la que viajaban Salgado Araujo y tres pasajeros durante un operativo migratorio, y uno de los agentes disparó en defensa propia mientras Salgado Araujo maniobraba el vehículo. Los agentes involucrados no llevaban cámaras corporales.

Salgado Araujo fue una de las dos personas que murieron este mes por disparos de agentes de ICE durante intentos de detener vehículos. Los tiroteos en Houston y Maine reavivaron el debate sobre las tácticas del organismo.

Un abogado de Víctor Salgado Araujo, hermano de Lorenzo, dijo este viernes que “se permitió que circulara una afirmación no comprobada antes de que la sustancia fuera analizada, y la forma en que se hizo pública causó un daño real al desviar la atención de lo que verdaderamente importa en este caso”.

Víctor Salgado Araujo, quien presenció el tiroteo, permanece bajo custodia de ICE, según la abogada Ruby Powers. La abogada pide que sea liberado para que pueda “participar plenamente en la investigación” y reclama una investigación independiente sobre la muerte de Lorenzo.

La representante demócrata de Texas Sylvia García dijo, tras conocer los resultados, que el intento de “arrojar una sombra sobre el nombre de Lorenzo Salgado ha fracasado”.

“Como su familia ha dicho desde el principio, era un polvo de electrolitos que usaba para mantenerse hidratado mientras trabajaba al aire libre durante el caluroso verano de Texas”, dijo García.

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