Qué sabemos del examen de control de la UNAM que se tomará tras las anomalías halladas en la prueba virtual

Por Mauricio Torres, CNN en Español

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la universidad pública más grande del país, informó este martes que el examen de control presencial que aplicará a un grupo de aspirantes se llevará a cabo entre el 12 y el 19 de agosto, luego de las irregularidades que fueron detectadas en la prueba virtual realizada en mayo y junio.

Después de las numerosas críticas que la UNAM ha recibido por este caso, la institución dijo en un comunicado que los aspirantes podrán revisar a partir de este miércoles si tienen los puntajes requeridos para participar en el examen de control. Para ello, deberán entrar al sitio de la Dirección General de Administración Escolar de la universidad.

La UNAM anunció el viernes que, con el fin de despejar dudas por las irregularidades detectadas en la prueba virtual, aplicará un examen de control para definir quiénes podrán entrar a nivel licenciatura.

De acuerdo con las autoridades universitarias, estarán contemplados los estudiantes que hayan obtenido un resultado de aceptación y quienes hayan tenido un puntaje que habría bastado para ingresar según los parámetros de los últimos cinco años. Con ello, se estima que serán candidatos unos 58.000 aspirantes de un total de 158.712.

La UNAM dijo este martes que quienes tengan los puntajes requeridos a partir del viernes podrán consultar su cita para el examen de control presencial. En el sitio web podrán ver fechas, horarios, sedes, ubicaciones y la documentación que se les pedirá.

El calendario difundido prevé que el 12 y 13 de agosto el examen se aplique en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato; el 13 de agosto, en la ciudad de Oaxaca, capital del estado del mismo nombre; el 15 y 16 de agosto, en la ciudad de Tijuana, estado de Baja California; y el 17, 18 y 19 de agosto, en la Ciudad de México.

La UNAM dijo que las dudas o aclaraciones se podrán consultar en un sitio web establecido por eso.

Para este año, la UNAM decidió hacer sus pruebas de admisión por primera vez completamente en línea, apoyada en un sistema basado en inteligencia artificial que debía identificar si un aspirante trataba de hacer trampa.

Sin embargo, según una comisión técnica que revisó el proceso, aspirantes usaron otras herramientas, tuvieron acompañantes que les ayudaron y hubo casos de suplantación de identidad.

Desde el viernes, la decisión de la UNAM de aplicar un examen de control para resolver esta controversia ha generado opiniones divididas. Algunos aspirantes dicen que es una medida razonable para evitar que ingresen quienes hicieron trampa en el examen virtual. Otros consideran que es injusto que se les exija hacer otra prueba e incluso plantean protestar y promover recursos legales para evitarlo.

A raíz de las anomalías que la UNAM detectó en julio en los resultados de las pruebas virtuales, suspendió las inscripciones para los alumnos de nuevo ingreso hasta que se aclare la situación.

Este lunes, la UNAM informó en un comunicado que, debido al problema, los directores de sus planteles acordaron recorrer el inicio del semestre para los alumnos de nuevo ingreso, de manera que no comience el 10 de agosto, como estaba previsto originalmente, sino tentativamente el 31 de agosto.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.