Arrestan a un hombre armado en el campo de golf de Trump en California antes de la visita del presidente

Por Danya Gainor y Holmes Lybrand, CNN

Un hombre armado fue arrestado el domingo a las afueras del Trump National Golf Club en el sur de California, luego de que agentes federales reportaran la presencia de una persona sospechosa en la propiedad, pocos días antes de la visita del presidente, informaron las autoridades.

El Servicio Secreto está investigando si la persona, quien fue sorprendida portando municiones mientras aparentemente tomaba fotos y videos de las actividades de planificación de seguridad de los agentes federales, representaba una amenaza para el presidente Donald Trump, según informó una fuente federal a CNN.

En su domicilio, los investigadores recuperaron posteriormente lo que describieron como un rifle tipo AR modificado ilegalmente, chaleco antibalas, cargadores de alta capacidad y cuadernos con lo que el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles calificó como “declaraciones preocupantes”, entre otros objetos. El Servicio Secreto no quiso hacer comentarios al respecto.

No había indicios hasta el momento de que la persona, identificada por los agentes del sheriff como Jeanine John Taele, de 38 años y residente de Downey, estuviera planeando un ataque contra el presidente, agregó la fuente, que señaló que la investigación continúa.

“No hay margen de error, especialmente a la luz de los intentos previos contra la vida del presidente Trump, y el Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI… investigará este caso a fondo”, declaró el subdirector del FBI, Patrick Grandy.

La detención de Taele se produce tras otros incidentes de seguridad relacionados con propiedades y eventos de Trump, incluyendo violaciones de seguridad en su club Mar-a-Lago en Florida, intentos de asesinato en 2024 durante un mitin de campaña en Pensilvania y en las inmediaciones de su campo de golf en West Palm Beach, Florida, y un hombre que abrió fuego durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca de este año en la ciudad de Washington.

Trump se encontraba a bordo del Air Force One rumbo a una cena del Comité Nacional Republicano el martes por la noche en el campo de golf de Rancho Palos Verdes cuando la oficina del sheriff anunció la detención de Taele por cargos de portación de arma de fuego oculta y posesión de munición prohibida.

Taele se declaró inocente el martes de cuatro cargos: tres cargos por posesión de armas presentados tras su arresto en el Trump National Golf Club y un cargo de robo en segundo grado derivado de un presunto incidente ocurrido en noviembre de 2025, según informó la Fiscalía del Condado de Los Ángeles. No está claro si el cargo de robo está relacionado con el incidente del domingo.

Un juez fijó la fianza en US$ 250.000 dólares y ordenó a Taele que no poseyera armas, que se mantuviera alejado del club de golf del presidente y que permaneciera en California en espera de nuevas actuaciones judiciales, según consta en los documentos judiciales.

Taele también fue acusado el martes, mediante una denuncia penal federal, de posesión de un rifle de cañón corto no registrado, según informó la Fiscalía del Distrito Central de California. Este delito grave conlleva una pena máxima de 10 años de prisión federal.

Se espera que comparezca por primera vez el miércoles ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el centro de Los Ángeles.

Detectives adscritos al Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI ejecutaron una orden de registro en la residencia de Taele el lunes debido a las posibles implicaciones para la seguridad que plantea el incidente, según informó el departamento del sheriff.

Los investigadores encontraron lo que describieron como un rifle tipo AR modificado ilegalmente, una pistola calibre .45, chaleco antibalas, cargadores de alta capacidad, municiones, dispositivos de radio, un auricular, una placa dorada con la inscripción “Placa n° 1015, Agente de Recuperación de Fugitivos y Cumplimiento de Fianzas” y cuadernos con declaraciones que, según los funcionarios del sheriff, eran “preocupantes”.

Agentes federales, durante una evaluación de seguridad el viernes, observaron a una persona sospechosa, posteriormente identificada como Taele, según informó el Departamento de Justicia. Se le vio caminando por el campo de golf, con un auricular, tomando fotografías y videos de las actividades de los agentes federales.

Abandonó la zona y regresó el domingo, acercándose a los agentes federales y afirmando que trabajaba para el Departamento de Estado y que se encontraba allí para un operativo de seguridad. Taele declaró tener un arma de fuego cargada en su automóvil, el cual fue registrado posteriormente, según informaron las autoridades federales.

Los agentes federales contactaron al departamento del sheriff, cuyos agentes, durante un registro corporal a Taele, encontraron un cargador de 16 balas con munición de punta hueca en los bolsillos de su pantalón. En su automóvil, encontraron unos binoculares y una placa que decía “agente de protección de seguridad”.

En los terrenos del club de Trump, el domingo, Taele estaba tomando fotos y videos, y parecía estar supervisando “actividades de planificación de seguridad”, según informó el departamento del sheriff.

“Si bien seguimos investigando los motivos de este individuo, agradecemos que haya sido detenido antes de la visita del Presidente”, declaró el Primer Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos, Bill Essayli. “Las fuerzas del orden federales y locales intervinieron con prontitud y evitaron lo que podría haber sido una situación peligrosa”.

El Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI y el Servicio Secreto están colaborando en la investigación, según informaron las autoridades, y podrían presentarse cargos adicionales.

“Actualmente, los investigadores no han identificado ninguna amenaza creíble para nuestras comunidades”, señala el comunicado. “Sin embargo, este caso subraya la importancia de la vigilancia, la sólida colaboración con las agencias policiales locales, estatales y federales, y las medidas proactivas para identificar e investigar actividades sospechosas antes de que se agraven”.

Esta noticia ha sido actualizada con información adicional.

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Con información de Sarah Moon, de CNN.