Ataque ruso deja 17 muertos en la región de Kyiv, según Zelensky

Por Svitlana Vlasova y James Legge, CNN

Los ataques rusos contra la capital de Ucrania y las zonas aledañas han dejado 17 muertos y decenas de heridos durante la noche, según informaron las autoridades, mientras ambas partes intensifican sus ataques contra las instalaciones que sustentan la vida cotidiana.

El ataque mortal subraya el creciente peligro que corren los civiles urbanos lejos del frente, mientras Ucrania lidia con una escasez alarmante de interceptores de misiles. Su fuerza aérea afirmó que Rusia había lanzado 24 misiles balísticos y cuatro misiles antibuque durante la noche, pero no mencionó haber interceptado ninguno de ellos.

En julio, los ataques rusos causaron la muerte de al menos 377 civiles y dejaron 2.129 heridos en Ucrania, convirtiéndose en el mes más mortífero de la invasión desde abril de 2022, mientras la guerra, que ya dura más de cuatro años, continúa sin cesar.

Los recientes ataques ucranianos contra Wildberries, el equivalente ruso del gigante del comercio electrónico Amazon, han acercado aún más la guerra de Moscú contra Ucrania, al perturbar la vida y el sustento de los ciudadanos rusos comunes.

El ataque de Moscú, perpetrado entre la noche del miércoles y la madrugada del miércoles, pareció ser una respuesta a la ofensiva de Wildberries, dirigida contra almacenes e instalaciones logísticas en Kyiv y sus alrededores. Imágenes de los servicios de emergencia mostraron daños considerables en varios edificios industriales de la región.

“Los principales objetivos del ataque fueron almacenes pertenecientes a empresas civiles”, declaró Zelenskyy en un mensaje publicado en Telegram. Añadió que fueron atacados almacenes de una cervecería y una ferretería, una estación de ferrocarril y otras infraestructuras.

“Los equipos de rescate continúan operando en condiciones de alto riesgo, ya que persiste el riesgo de nuevos ataques enemigos”, declaró el miércoles el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

El Ministerio de Defensa de Moscú declaró que sus fuerzas armadas habían “lanzado un ataque masivo utilizando armas terrestres de precisión guiada y drones de ataque de largo alcance”.

El ataque tuvo como objetivo “centros de transporte, logística y distribución”, según el comunicado, que afirmaba que estos centros estaban “involucrados en el almacenamiento y la entrega de diversas armas y carga militar, así como en la producción y distribución de vehículos aéreos no tripulados”.

Zelenskyy volvió a pedir a los aliados de Ucrania que le proporcionen el material militar necesario para derribar los misiles rusos.

“Es fundamental que nuestros socios comprendan que los retrasos en la entrega o la reticencia a proporcionar sistemas antibalísticos provocan precisamente este tipo de bajas y destrucción tan terribles”, afirmó en su publicación. “Los socios que no estén dispuestos a colaborar más activamente con el suministro de interceptores en este momento pueden ayudar imponiendo nuevas sanciones”.

Ucrania se enfrenta a una escasez de interceptores fabricados en Estados Unidos para los misiles Patriot, el único sistema de defensa capaz de derribar ciertos misiles balísticos avanzados.

A finales del mes pasado, el presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo que dudaba en permitir que Ucrania construyera sus propios interceptores de misiles Patriot, una idea que anunció por primera vez al margen de una cumbre de la OTAN en Turquía el mes pasado.

Ucrania lanzó su propio ataque contra Rusia durante la noche, atacando otro centro de clasificación de Wildberries en la región de Tula, según informó el gobernador local. También se reportaron daños en dos edificios de apartamentos y otras instalaciones industriales.

Además de los daños materiales, al menos 61 personas murieron y otras 327 resultaron heridas la última semana de julio a causa de los ataques con drones y bombardeos ucranianos, según el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

Los ataques nocturnos se producen días después de que Moscú anunciara que los restos de un dron ucraniano cayeron el lunes en una playa abarrotada del sur de Rusia, causando la muerte de al menos siete personas.

Un día después, se difundieron imágenes impactantes de un dron ruso acechando a un vendedor de verduras en la ciudad ucraniana de Jersón, persiguiéndolo alrededor de un vehículo antes de explotar. El hombre resultó herido, pero sobrevivió al ataque.

Esta noticia está en desarrollo y se actualizará.

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