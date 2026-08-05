Cinco ganadores y tres perdedores de la ventana de cambios de la MLB

Por Pablo García Escorihuela, CNN en Español

Una apuesta nunca es segura. No obstante, quién no arriesga, no gana. En el béisbol de las Grandes Ligas, la ventana de cambios sin pasar por la lista de exención es una apuesta, en la que algunos equipos han jugado a lo seguro, y aunque puede que no les salga bien al final del camino, en principio, parecieran ganar terreno en la pelea por la postemporada.

Estos son los cinco ganadores de la ventana de cambios de la MLB.

Sumaron a Tarik Skubal y armaron una rotación de lanzadores abridores temible, casi legendaria. Si Ohtani se recupera de la rodilla tendrán listos para el playoff al Cy Young de la Liga Americana (Skubal) y a un permanente candidato a ganarlo en la Liga Nacional (Ohtani), junto a Yoshinobu Yamamoto, que rinde mucho en postemporada, Tyler Glasnow y otro as como Blake Snell, aunque permanece la duda sobre si llegará sano.

La llegada de Luis Arráez cambió la cara del ataque del equipo de Filadelfia, llevándola a otro nivel. El impacto del actual líder de bateo de la Liga Nacional se sintió de inmediato, con dos remolcadas y dos hits en su primer partido. Era la bujía ofensiva que necesitaba Don Mattingly para acompañar a la rotación de lanzadores que encabezan Cristopher Sánchez y Jesús Luzardo.

Sumaron, casi a cambio de nada, al abridor Freddy Peralta, al derecho Tyler Wells y al receptor Liam Hicks, que les darán profundidad tanto a la rotación de lanzadores del equipo, como a la ofensiva. Peralta no estuvo bien con los Mets este año, pero es un lanzador con experiencia, y Wells ha demostrado en la temporada que tiene capacidad para sacar outs, al tiempo que el bate de Hicks será importante en la etapa final del año.

Luis García Jr. era uno de los objetivos principales de los Yankees. Un bate zurdo con poder ocasional, que pudiera aportar a una alineación llena de problemas físicos y lesiones como las de Aaron Judge y Giancarlo Stanton, era un paso justo y necesario para seguir peleando por la cima del este en la Liga Americana. Y el haberlo logrado, sin sacrificar mayores talentos de sus granjas, es un doble logro.

Para Pittsburgh, la consigna es tratar de ganar ahora, cuando pareciera que Paul Skenes comienza a recuperarse y apunta a ser una gran adición de cara a la parte final de la temporada. La inclusión de un brazo experimentado como el de Luke Weaver y un par de relevistas para un cuerpo de apagafuegos que ha confrontado problemas toda la temporada, sin sacrificar mucho talento, es una victoria enorme para seguir en carrera por ir al playoff en la Liga Nacional.

En todo juego hay ganadores y perdedores, y estos tres equipos son los que buscaron reforzarse y no lo consiguieron, o que perdieron piezas valiosas en la lucha por estar en los playoffs.

No agregaron profundidad en su rotación de lanzadores, tras la esperanza de incorporar a Jacob deGrom (movimiento que los habría puesto al lado de los Dodgers entre los ganadores), y, viendo cómo se reforzaron sus rivales, tienen que aceptar que no fue una buena ventana. Sin embargo, son líderes del este en la Nacional, tienen un sólido cuerpo de abridores y una alineación que recuperó a Ronald Acuña Jr., por lo que parecieran estar listos igual para pelear.

La pérdida de Liam Hicks y Braxton Garrett hacen pensar que el equipo de los Marlins volvió a pulsar el botón de reinicio. Y si bien no cedieron a Otto Lopez y a otra serie de peloteros clave en esta ventana, lo cierto es que estando tan cerca de la pelea por los puestos de comodín luce como una derrota el haber cedido dos talentos que podían ayudar en la parte final de la campaña.

Parecía que estando tan cerca de los Astros de Houston en la pelea por la cima del oeste de la Liga Americana los haría comprometerse a ser más agresivos en el mercado, pero prefirieron ser conservadores y hasta pensaron en cambiar a su as, Jacob deGrom.

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