Influencer mexicano César Gastélum muere baleado durante transmisión en vivo

Por Uriel Blanco y Mauricio Torres, CNN en Español

El influencer mexicano César Gastélum fue asesinado a tiros el martes mientras transmitía en vivo en redes sociales con amigos frente a un restaurante de comida rápida en la ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, en el noroeste de México, informaron las autoridades locales y federales.

El Gabinete de Seguridad de México informó este miércoles que se trató de una “agresión directa” contra el creador de contenido. En tanto, un funcionario de seguridad del estado de Sinaloa confirmó a Reuters la muerte de Gastélum y declaró que se estaba llevando a cabo un importante operativo de seguridad.

“Entre las líneas de investigación se encuentran diversas publicaciones, en las que en algunas de ellas (de Gastélum) hacía alusión a una facción de un grupo delictivo”, afirmó el Gabinete de Seguridad federal sobre las indagatorias que se llevan a cabo tras el asesinato.

Las autoridades federales, en conjunto con la Fiscalía de Sinaloa, analizan “cámaras de videovigilancia y otros indicios para identificar y detener a los responsables”, agregó el Gabinete de Seguridad.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recalcó este miércoles que las autoridades están investigando el hecho para dar con los responsables.

“Tiene que detenerse a los autores materiales y, en todo caso, al autor intelectual, y conocer la razón de por qué se da este lamentable homicidio”, dijo Sheinbaum en su conferencia matutina.

Tras el ataque contra Gastélum, la Fiscalía de Sinaloa dijo este miércoles en un comunicado que abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso.

La fiscalía indicó que “llevó a cabo las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos, incluyendo el procesamiento de la escena, el aseguramiento de indicios y demás actos de investigación. Asimismo, se realizan los trámites legales y periciales necesarios para la entrega del cuerpo a sus familiares”.

El de Gastélum es uno de los 28 casos de homicidio doloso registrados en todo el país el martes 4 de agosto, de acuerdo con datos del Gobierno de México. De ese total, Sinaloa fue el estado con más casos, con cinco víctimas reportadas por el delito de homicidio.

Gastélum contaba con casi 600.000 seguidores en TikTok y era conocido por sus videos de comedia. El martes, según una grabación vista por Reuters, el influencer estaba transmitiendo en vivo frente a un restaurante de comida rápida cuando dos personas en motocicleta, ambas con casco, se acercaron a él y a sus amigos. Entonces, se observa al conductor de la motocicleta disparando directamente contra Gastélum.

El asesinato se produce en medio de la persistente violencia en Culiacán, ciudad que ha sido el epicentro de un conflicto entre facciones rivales del crimen organizado que compiten por el control.

De acuerdo con un reciente informe de la organización no gubernamental International Crisis Group, Los Mayos y Los Chapitos, ambas facciones del Cartel de Sinaloa, se enfrentan desde septiembre de 2024 para ganar terreno en las principales ciudades de Sinaloa —Culiacán y Mazatlán—, así como en otras localidades del estado.

El informe de la ONG dice que ambas facciones utilizan armas de fuego, vehículos blindados e incluso drones, lo que ha provocado altos niveles de violencia e interrumpido la vida cotidiana en varias regiones de Sinaloa. Agrega que cada bando recurre a actos violentos para intimidar a su rival.

Las facciones del Cartel de Sinaloa llevan esos nombres en alusión a los fundadores de la organización criminal, Ismael “Mayo” Zambada y Joaquín “Chapo” Guzmán, quienes se convirtieron en rivales por el control del cartel y que actualmente se encuentran cumpliendo una condena de cadena perpetua en Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico. Por un lado, Los Mayos dan su apoyo al Mayo Zambada, mientras que Los Chapitos están con el Chapo Guzmán y su facción es liderada por los hijos del capo de la droga.

El tiroteo contra Gastélum recordó el feminicidio en mayo de 2025 de la influencer mexicana de belleza Valeria Márquez, quien fue asesinada a tiros durante una transmisión en vivo de TikTok en el salón de belleza donde trabajaba en Zapopan, en el estado occidental de Jalisco. Según la fiscalía, Márquez, de 23 años, fue asesinada luego de que un hombre entrara al salón y abriera fuego.

A finales de julio, las autoridades mexicanas anunciaron la detención en Jalisco de Ramón Ángel Álvarez Ayala, conocido como R1, a quien el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, identificó como el líder de Los Rs, una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las autoridades vincularon a Álvarez Ayala con el asesinato de Márquez y lo acusaron de ordenar y financiar el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en noviembre de 2025.

Según García Harfuch, Francisco, hijo de Álvarez Ayala, tenía una “relación sentimental” con Márquez. Francisco “ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica… que el hijo le pide a su papá, el R1, que cometan el feminicidio”, detalló García Harfuch, y añadió que el hijo del R1 está en libertad y las autoridades están en su búsqueda para detenerlo.

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Con información de la agencia Reuters.