La FAA investiga un incidente de seguridad aérea que involucró al helicóptero Marine One de Trump

Hanna Park, Aaron Cooper, CNN

Funcionarios federales de aviación investigan un incidente de seguridad aérea ocurrido el martes que involucró al helicóptero militar que transportaba al presidente Donald Trump y a otra aeronave, según la agencia de noticias Reuters y grabaciones de audio del control de tráfico aéreo revisadas por CNN.

“La FAA está investigando un incidente de seguridad que involucró al Marine One, pero no pareció tratarse de una situación de peligro inminente ni de una colisión cercana, y las aeronaves aparentemente no estaban convergiendo”, declaró la FAA, según Reuters.

El helicóptero Marine One despegó de la Ellipse, justo al sur de la Casa Blanca, el martes por la tarde. Sin embargo, el tráfico aéreo en el cercano Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington continuó durante un par de minutos después del despegue, según una revisión de CNN de las grabaciones de control de tráfico aéreo captadas por ATC.com.

El espacio aéreo extremadamente congestionado alrededor del Aeropuerto Nacional Reagan —situado a unos 6,4 kilómetros de la Ellipse— ha sido objeto de un creciente escrutinio a raíz de una colisión ocurrida el año pasado entre un helicóptero Blackhawk del Ejército de EE.UU. y un avión regional de American Airlines, accidente en el que perdieron la vida las 67 personas a bordo.

Tras aquel incidente, la FAA impuso estrictas restricciones a los helicópteros que operan cerca del aeropuerto.

Los vuelos comerciales en el Aeropuerto Nacional Reagan no se detuvieron, a pesar de que la normativa establecida el año pasado tras dicha colisión mortal exige que así se haga, según informaron dos fuentes a Reuters el martes.

Una revisión de las grabaciones de control de tráfico aéreo indica que los pilotos del Marine One informaron a un controlador de la torre del Aeropuerto Nacional Reagan, en al menos tres ocasiones, que se preparaban para despegar. El controlador no pareció responderles, y el tráfico en el aeropuerto seguía fluyendo.

“Torre, ¿recibe el mensaje? Marine One, a tres minutos del despegue”, dijo un piloto a las 02:31 p.m., según muestran las grabaciones. El piloto volvió a llamar. El controlador respondió que la transmisión se escuchaba “entrecortada e ininteligible”.

Minutos después, los pilotos comunicaron que iniciaban la ruta prevista. “Eh…”, respondió el controlador aéreo, según la grabación de audio. “Marine One, ¿confirma que procede según lo instruido?”.

Acto seguido, advirtió a la tripulación del helicóptero sobre un avión regional que ya estaba despegando. Los pilotos indicaron que habían visto la aeronave y mantuvieron su posición antes de proseguir el vuelo hacia la Base Conjunta Andrews, en Maryland, para abordar el Air Force One con destino a Los Ángeles.

El Marine One despegó desde la Ellipse de la Casa Blanca, cerca del Jardín Sur (South Lawn), alrededor de las 02:33 pm.m, según reportes de prensa.

La otra aeronave implicada era un avión comercial de Envoy Air —según Reuters y el Wall Street Journal, medio que dio la primicia de la noticia—. El vuelo Envoy Air 3742, un reactor regional modelo E170 con destino a Pensacola (Florida), despegó a las 02:34 p.m. y se vio involucrado en el incidente de aparente separación reglamentaria con el Marine One, según declaró una fuente a Reuters. Envoy Air es una filial propiedad al 100 % de American Airlines.

El avión comercial pasó a una distancia de unos 2,4 kilómetros)de la Ellipse, según los datos de seguimiento de Flightradar24. Ambas aeronaves aterrizaron sin contratiempos.

CNN se ha puesto en contacto con Envoy Air, American Airlines, la FAA y la Casa Blanca para solicitar comentarios al respecto.

“Los vuelos del Marine One están pilotados por algunos de los mejores aviadores del mundo y, en ningún momento, el presidente estuvo en peligro”, declaró al Journal el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai.

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Diego Mendoza de CNN colaboró ​​en la elaboración de este informe.