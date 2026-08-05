¿Quieres ser el primero en escapar de un huracán? Esta nueva compañía vende asientos en aviones privados

Por Laura Paddison

Cuando el próximo huracán se dirija hacia Florida, algunas personas no tendrán que unirse a las largas filas de tráfico que se forman para salir de la ciudad. No tendrán que preocuparse por la gasolina ni por adónde ir. En cambio, serán trasladadas rápidamente fuera del estado en un avión privado.

Una nueva empresa llamada PriorityEvac, que comenzó a operar en junio, ofrece vuelos privados de evacuación desde las costas de Florida. Por US$ 1.250 al año, los miembros tienen garantizado un asiento en un Airbus A320 con destino a Atlanta para un máximo de dos huracanes por temporada. Según el sitio web de la empresa, PriorityEvac permite que “los hogares preparados de Florida sean los primeros en salir”.

El atractivo de un servicio como este es evidente. Los huracanes están cambiando a medida que el ser humano calienta el planeta. Se intensifican más rápido, provocan mayores precipitaciones y causan más destrucción. Al mismo tiempo, el caos dentro de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y los recortes a los programas de emergencia están alimentando el temor de la población a que la ayuda no llegue cuando la necesiten.

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PriorityEvac afirma ofrecer seguridad y una ruta de escape directa a un precio relativamente asequible. Sin embargo, este servicio también recalca lo que muchos expertos llevan tiempo diciendo: los impactos de la crisis climática, incluso en un país rico como Estados Unidos, casi siempre afectarán con mayor dureza a quienes tienen menos recursos. Las personas con mayores recursos pueden pagar para ponerse a salvo rápidamente; las personas con menos recursos, sencillamente, tienen muchas menos opciones.

“PriorityEvac es otro ejemplo de cómo las personas con mayores recursos financieros pueden obtener mayor comodidad y seguridad durante un desastre”, afirmó Christa Remington, profesora adjunta de la Facultad de Asuntos Públicos de la Universidad del Sur de Florida. Un peligro puede afectar a toda la comunidad, “pero la capacidad de protegerse no se distribuye por igual”.

Independientemente de los recursos disponibles, evacuar el hogar ante el avance de un huracán no es fácil para nadie.

Jason Murgio, fundador de PriorityEvac, se inspiró para crear la empresa tras presenciar en tiempo real el caos que sufrían amigos y familiares. «No conseguían subir a los mismos vuelos; la familia estaba dispersa; el coste era exorbitante, más de 1500 dólares por persona. Y luego veías el tráfico y la escasez de combustible», comentó. Quería encontrar una solución mejor y así nació PriorityEvac.

La cuota anual de 1250 dólares incluye dos vuelos de evacuación por temporada de huracanes (desde principios de junio hasta finales de noviembre). Los miembros pueden elegir entre uno de los seis principales aeropuertos de Florida. Las mascotas pequeñas pueden viajar por una cuota de 125 dólares; las mascotas más grandes necesitarán su propio asiento.

La evacuación de PriorityEvac se activa en función de la intensidad y el momento de llegada del huracán, según los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes. Una vez que se cumplen las condiciones, la compañía se pondrá en contacto con los miembros para proporcionarles información sobre la terminal, los horarios de facturación y las franjas horarias de salida. Hay varios vuelos disponibles cada día.

Murgio dijo que analizaron 22 años de datos sobre huracanes en Florida y descubrieron que el plazo para la evacuación solía ser de entre 36 y 60 horas.

Las autoridades de Florida encargadas de la gestión de desastres recomiendan evacuar solo unas decenas de millas, no cientos, pero PriorityEvac envía a la gente a Atlanta. Según Murgio, eligieron la ciudad porque es grande, cuenta con muchas opciones de alojamiento y es un importante centro de transporte para vuelos de conexión.

Según Murgio, el servicio es mucho más económico que un jet privado, e incluso a veces que los vuelos comerciales regulares, cuyos precios pueden dispararse durante los huracanes.

A primera vista, el servicio de PriorityEvac “parece una opción viable”, dijo Jeff Schlegelmilch, profesor asociado que imparte cursos sobre resiliencia ante desastres en la Escuela de Clima de Columbia.

Lo más difícil de una evacuación no suele ser la tormenta, sino la familia: padres ancianos que sufren al estar atrapados en el tráfico durante horas, medicamentos, mascotas que dificultan la mayoría de las opciones de alojamiento y niños pequeños. «Un plan preestablecido elimina la incertidumbre que lleva a la gente a marcharse demasiado tarde y de forma improvisada», dijo Schlegelmilch, pero advirtió que PriorityEvac solo cubre el vuelo de ida. Las personas deberán pagar por separado el alojamiento y el viaje de regreso a casa.

Además, una evacuación implica muchos factores. “En un servicio como este, no hay margen de error y hay muchas cosas que podrían salir mal”, añadió.

Murgio afirmó que el equipo cuenta con una amplia experiencia en evacuaciones y que su director de operaciones, Tim Houston, es un coronel retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Este tipo de servicio puede ser útil si es legítimo y está bien gestionado, dijo Schlegelmilch, pero advirtió que las presiones sobre la asistencia en casos de desastre y las medidas para privatizar los programas de ayuda en desastres podrían ampliar aún más la brecha entre quienes tienen recursos y quienes no.

Según los expertos, la evacuación tras un huracán ya es un sistema de dos niveles. Las personas vulnerables, incluidas aquellas sin vehículo y las que tienen necesidades médicas, a menudo se quedan atrás.

Según una investigación de 2021 de la Universidad Estatal de Florida, más de la mitad de los floridanos no tienen un plan de evacuación . La mitad de los encuestados citaron la falta de recursos financieros como motivo para no evacuar, y casi el 43 % afirmó tener menos de US$1000 para cubrir gastos de emergencia.

“Un sistema en el que algunas personas en una zona de riesgo pueden ponerse a salvo en un avión privado mientras que otras optan por esperar a que pase la tormenta debido a su inseguridad financiera no es un sistema resiliente”, dijo Kristina Dahl, vicepresidenta de ciencia de Climate Central, un grupo de investigación sin fines de lucro.

Además, la constante rotación de personal en la dirección de la gestión federal de emergencias y los recortes en los programas han dejado a los hogares “con menos certeza sobre qué recursos tendrán cuando los necesiten”, dijo Schlegelmilch.

Para Remington, de la Universidad del Sur de Florida, el problema no es que exista esta opción de evacuación adicional, sino que si estos programas para personas adineradas proliferan, podrían “desviar la atención de la responsabilidad de mantener un sistema público fiable para todos los demás”, afirmó.

Murgio, de PriorityEvac, presenta su servicio como una forma de aliviar la presión sobre los recursos en caso de emergencia. “Por cada persona que evacuamos, hay más recursos disponibles para quienes no son miembros o prefieren no usar este servicio”, afirmó.

“Reconozco que es caro, pero la aviación en general lo es… intentamos que fuera lo más económico posible”, afirmó. La compañía planea expandirse más allá de Florida después de esta temporada de huracanes y también cubrir otros peligros meteorológicos extremos, como los incendios forestales, que cada vez son más frecuentes y severos.

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