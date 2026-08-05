“Tenemos 13 semanas”: un Partido Demócrata fracturado ahora intenta unirse detrás de Abdul El-Sayed

Por Edward-Isaac Dovere, CNN

El plan de Abdul El-Sayed, al salir de su última parada en un centro de votación el martes por la tarde, era subir al escenario del Majestic Theater en Woodward Avenue a eso de las 10 p.m. para dar un discurso que sabía que tenía que ser más sobre tender puentes. Pero también contaba con una gran victoria para responder a todas las preguntas sobre sus posibilidades de ganar en noviembre y por qué otros demócratas debían alinearse detrás de él.

En cambio, El-Sayed tuvo que esperar hasta la mañana del miércoles para adjudicarse una pizca de victoria, por 15.000 votos de más de 1,5 millones de votos emitidos.

“En palabras de Muhammad Ali, ‘sacudimos al mundo’”, dijo a los periodistas.

Pero dejó a muchos demócratas clave del estado sin convencerse, ahora que sus promesas de transformar el electorado se quedaron muy cortas tras una campaña de primarias que se volvió feroz, visceral y muy personal.

Lo que está en juego es un escaño en el Senado, esencial para las posibilidades de su partido de ganar el control de la cámara alta durante los dos últimos años del presidente Donald Trump.

Mientras los micrófonos están encendidos, los líderes políticos hablan con confianza de cómo saben que el partido puede unirse detrás de El-Sayed contra Mike Rogers, el excongresista republicano que estuvo cerca de ganar el otro escaño del Senado de Michigan en 2024. Luego, a menudo piden hablar extraoficialmente para decir cuán aterrados están de que las heridas sean demasiado profundas y supuren como para sanar.

El-Sayed logró un hito para el ala progresista del Partido Demócrata, que ahora suma una victoria en un estado clave a su reciente éxito en distritos tradicionalmente demócratas, y por su enfoque en la implementación de la atención médica universal y la lucha contra el poder del dinero en la política. Pero sus detractores vieron lo que sus seguidores elogiaban —sus denuncias de las decenas de millones gastados en su contra por grupos con gran poder económico, su calificativo a Haley Stevens de que era una marioneta de AIPAC incapaz de articular dos frases por sí misma— como señales de arrogancia y odio.

Esto es parte de lo que los principales demócratas esperaban evitar, y dos dijeron a CNN que se comunicaron en varias ocasiones con El-Sayed para pedirle que no se enfocara tanto en Israel y que bajara la temperatura.

Stevens llamó a El-Sayed para felicitarlo el miércoles por la mañana, no mucho antes de que él ofreciera una conferencia de prensa de victoria en el histórico monumento Spirit of Detroit en el centro. Su exrival Mallory McMorrow estuvo presente, con planes desde hace tiempo de sumarse a quien ganara la contienda, pero Stevens no fue invitada, lo que algunos simpatizantes dijeron que vieron como un desaire temprano porque ella concedió rápidamente la carrera “e hizo las cosas bien”.

“Parte de lo que voy a estar haciendo todos los días de aquí en adelante es escuchar a todos y averiguar cómo volvemos a unir a este partido”, dijo McMorrow, quien respaldó a El-Sayed de inmediato el miércoles.

“Reconozco que puede tomar unas semanas”, dijo McMorrow con esperanza antes de que cerraran las urnas el martes. “Pero tenemos 13 semanas de aquí a noviembre”.

Está programado un mitin de unidad para el viernes por la mañana en Detroit, encabezado por Pete Buttigieg, el recién llegado a Michigan que declinó postularse al Senado él mismo, de cara a una posible candidatura presidencial en 2028. Ya, 45 organizadores pagados por el partido estatal han estado trabajando en todo Michigan, dijo el presidente estatal demócrata de Michigan, Curtis Hertel, y está previsto que ese número se duplique para noviembre. El dinero externo ya está asegurado, como los US$ 20 millones que el Senate Majority PAC asignó a Michigan sin importar quién ganara las primarias.

“Hemos hecho asambleas públicas en cada distrito republicano del estado, y vemos a personas que están enojadas porque sienten que se les prometió algo —que serían los primeros— y absolutamente no lo han sido. Y recortan impuestos para los multimillonarios mientras recortan la atención médica para la gente de aquí”, comentó Hertel. “Así que, para los demócratas, aunque entiendo que hay aspereza después de una primaria, creo que saben y sabrán lo que realmente está en juego para el país con lo que pase en Michigan. Y si nada de eso es suficiente, entonces ¿qué tal una supermayoría de Trump en la Corte Suprema?”.

A poco más de 48 horas del cierre de las urnas, el streamer Jack Cocchiarella le preguntó a El-Sayed cuántas camisetas negras de cuello en V posee, las cuales se han convertido en su uniforme de campaña, que deja ver sus bíceps deliberadamente.

Doce, respondió El-Sayed, pero “necesito una más que simplemente diga: ‘El candidato más peligroso para la relación EE.UU.-Israel’. La usaré todos los días”.

El-Sayed se conectó a la recaudación de fondos desde el asiento del copiloto, camino a una fiesta en la piscina con influencers, donde posó para fotos mirando por encima del borde de sus gafas de sol y le dio un apretón-abrazo al influencer de izquierda Hasan Piker.

El lunes por la noche llegó con Piker, que llevaba una gorra azul de Metro Detroit Democratic Socialists of America, a un evento en una iglesia convertida en bar. Adentro, hizo un ensayo de lo que presumía sería su discurso de victoria, ubicándose en lo que dijo que era una tradición de corregir los errores de Estados Unidos que se sentía apropiada para el año del 250º aniversario del país. Afuera, streamers en su mayoría de fuera del estado —incluidos dos presentadores distintos de podcasts enfocados en gatos— entrevistaron a voluntarios también en su mayoría de fuera del estado, todos atraídos por El-Sayed.

Para El-Sayed, quien ha estado hablando de eliminar la influencia del dinero en la política desde que se postuló para gobernador en 2018, este momento le permitió canalizar su frustración por ser superado ampliamente en gastos por AIPAC, convirtiéndolo en un comodín para todo el gasto externo.

Consultado después de votar el martes en la escuela Louis Pasteur de Detroit, Nathan Bruno, un gerente de ventas automotrices de 34 años, dijo que eligió a El-Sayed “principalmente por sacar el dinero de la política, y Haley Stevens no tenía las credenciales en eso”.

Emily Lopez, una empleada municipal de Detroit de 30 años que trabaja en TI, dijo que le importaban Israel y Gaza, pero que fue el gasto de grupos de grandes donantes a favor de Stevens lo que decidió su voto. El American Israel Public Affairs Committee gastó más de US$ 30 millones a través de su super PAC contra El-Sayed, como parte de una avalancha de anuncios que lo dejó en una desventaja de 30 a 1 en las ondas.

Stevens es “falsa” y “parece una republicana encubierta”, dijo Lopez.

“Si yo aceptara dinero de alguien, sentiría que tendría que devolverle algo”, agregó.

El-Sayed arremetió repetidamente contra AIPAC en debates y en internet. Incluso Abbas Alawieh, cofundador del movimiento Uncommitted en Michigan, creado para protestar por las acciones de Joe Biden sobre Israel, dijo que le había sorprendido cuán ampliamente ha resonado el gasto.

“He trabajado en política progresista durante muchísimo tiempo. Nunca había visto que el tema de querer sacar el gran dinero de la política estuviera tan presente en la mente de los votantes como lo he visto este año”, le dijo Alawieh a CNN afuera de una escuela en Dearborn, donde acababa de votarse a sí mismo en una primaria ganadora por un escaño en el Senado estatal. “La gente está furiosa con nuestra política. Después de siete meses tocando puertas, lo único en lo que puedo pensar es en todo el dolor que se me expresó en cada puerta y en todas las súplicas, de un votante tras otro, diciendo: ‘Promete que no te olvidarás de nosotros’. Sienten que nuestros partidos nacionales se han olvidado de ellos”.

Kelly Garrett, la alcaldesa de Lathrup Village, que asistió a un mitin de Stevens en un edificio del sindicato de plomeros en Madison Heights, dijo que es una demócrata comprometida, pero hizo una mueca ante la perspectiva de respaldar a El-Sayed.

“Va a ser duro”, dijo Garrett. “Va a ser una píldora difícil de tragar, pero lo voy a hacer. Porque así de mucho quiero que ganemos”.

Y mientras esperaba para animar a Stevens en el local del sindicato de plomeros el domingo, el rabino Asher Lopatin dijo que, aunque es un demócrata orgulloso en muchos temas, el enfoque de El-Sayed en Israel y culpar del financiamiento al país por muchos de los problemas de Michigan podría ser un obstáculo insuperable para él.

“Estoy considerando seriamente votar por Mike Rogers. Quiero volver a examinar mi comprensión sobre Abdul El-Sayed”, dijo Lopatin. “Porque en gran medida, me ha perturbado mucho lo que he visto, pero volveré a examinar las cosas y también volveré a examinar de qué se trata Mike Rogers. Me daría miedo si él es totalmente lo que sea que Trump diga”.

La representante Hillary Scholten, una partidaria de Stevens que estuvo en el escenario en su fiesta de la noche electoral, criticó con frecuencia a El-Sayed y lo vinculó con varias declaraciones controvertidas de Piker, incluido el comentario del streamer de que EE.UU. “se lo merecía” en referencia a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Scholten se negó a decir antes del martes si respaldaría a El-Sayed si ganaba. Publicó un comunicado sobre los resultados que no lo mencionaba.

Los partidarios de El-Sayed pueden enfurecerse por esa renuencia a buscar unidad ahora. Pero de cara al martes por la noche, algunos estaban dando señales de que eso es exactamente cómo habrían reaccionado si Stevens hubiera ganado.

Melat Kiros, la socialista democrática que derrotó a un demócrata en funciones en la Cámara de Representantes en Colorado, hizo campaña con El-Sayed mientras recorre el país para impulsar a candidatos afines. Dijo que esperaba con ansias volver al estado para ayudarlo en la elección general, ya que “tenemos que mantenernos erguidos y fuertes contra el fascismo”.

Preguntada sobre si haría lo mismo por Stevens, dijo: “Sabes, podría apoyar desde lejos, probablemente, en realidad, ¿sabes qué? No, no lo haría”.

A medida que el apoyo a Israel se ha desplomado en las encuestas, el argumento de El-Sayed de que el Estado judío es incompatible con el progresismo lo ayudó con su base.

“Es como la primera vez en un tiempo que he escuchado respuestas a problemas con los que personas que conozco han lidiado y con los que yo lidiaré pronto”, dijo Jarrett Maki, un joven de 26 años con una camiseta de los Red Wings que prueba vehículos de Ford. Había manejado desde Troy con poca anticipación para ser uno de los pocos votantes reales en el evento del lunes por la noche con Piker y otros influencers.

El costo de la atención médica y de los comestibles estaba en su mente, dijo Maki, pero también lo estaba sentirse decepcionado con Biden por no ser tan progresista como creía que el expresidente había prometido ser mientras hacía campaña en 2020. Preguntado para identificar qué no era lo suficientemente progresista, Maki dijo: “ser cómplice en muchas de las cosas de Israel-Gaza”.

Si Stevens hubiera ganado, explicó Maki, no habría podido apoyarla.

Por su parte, Stevens de inmediato le ofreció a El-Sayed su apoyo en un comunicado el miércoles por la mañana.

“Esta fue una campaña exhaustiva y rigurosa que sacó a la luz todo el abanico de posturas dentro del Partido Demócrata, y por eso tenemos primarias”, afirmó. “Estoy orgullosa de haber levantado la mano para servir, y más orgullosa de seguir trabajando juntos para asegurarnos de que este escaño del Senado siga siendo azul, de que le demos la vuelta al Senado de EE.UU. y continuemos el trabajo por Michigan”.

Personas cercanas a El-Sayed le dijeron a CNN que a veces él miraba con pánico los reportes del gasto semanal en su contra, aunque canalizaba eso en atrincherarse en Israel y en AIPAC específicamente. AIPAC ya prometió seguir involucrado en la elección general, diciendo que sus miembros “siguen decididos a garantizar que los votantes rechacen al Dr. El-Sayed y su agenda radical antiisraelí en noviembre”.

Varios líderes demócratas le dijeron a CNN que esperan que El-Sayed salga de la primaria escuchando mejor a quienes se oponen a él en una variedad de temas, pero especialmente a personas como Lopatin, que sienten que su propio dolor y sus preocupaciones han sido desestimados.

“Ser un buen líder requiere ser humilde, tener humildad y ser un gran oyente. Y eso es lo que va a ser lo más importante que alguien puede hacer para volver a unir a este partido”, comentó Mari Manoogian, una exrepresentante estatal, mientras pasaba parte del día de las primarias trabajando en un café al aire libre en Birmingham.

El miércoles, El-Sayed buscó tranquilizar a los judíos estadounidenses sobre su apoyo hacia ellos.

“Quiero que sepan que mi compromiso con su seguridad, mi compromiso con la seguridad judía, es el mismo compromiso que tengo con la seguridad de mis propias hijas”, dijo, dirigiéndose a los periodistas el miércoles por la mañana.

Pero afuera de su hotel esa mañana, rechazó una pregunta de CNN sobre si aparecer con Piker fue un error.

“Creo que la gente se preocupa mucho por él, pero piensen con quién ha estado codeándose Mike Rogers, ¿no?”, dijo, en referencia a Trump. “Creo que es importante que simplemente recordemos quién es Mike Rogers y a qué nos enfrentamos”.

Lo único en lo que la mayoría de los demócratas de Michigan puede estar de acuerdo, al menos por ahora: si logran suficiente unidad como para, al menos, recuperar el control total de la legislatura, van a trasladar las primarias futuras de agosto a la primavera, para tener más tiempo para recuperarse.

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Con información de Jeff Zeleny, de CNN.