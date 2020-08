Familias sin hogar enfrentan doble reto para educar a sus hijos

Noticias





A medida que la pandemia continúa, cada vez más familias se enfrentan a la falta de vivienda. Pero eso no deteniene a nuestros distritos escolares locales y organizaciones sin fines de lucro de asegurarse de que los niños todavía pueden ir a la escuela.



Madison Weil de News Channel 3 visitó la Misión de Rescate del Valle de Coachella (CVRM) para aprender cómo una madre, Lilian Ruiz, está superando desafíos increíbles para asegurar que su hijo se mantiene en el camino con su educación.

Ruiz es madre soltera de dos niños pequeños. Ha estado viviendo en la Misión de Rescate desde noviembre pasado. Su hijo Jacob acaba de empezar el jardín de infantes virtualmente.

Dice que cada día lo ayudaba a iniciar sesión todos los días desde su habitación en la misión. "Supongo que se podría decir que nos ha acercado", dijo Ruiz.

Su historia es similar a muchas otras en el valle: tratar de hacer malabarismos ayudando a su hijo con el aprendizaje a distancia en medio de una crisis de vivienda.

"Con el distanciamiento social en este momento, tenemos una madre con sus hijos por habitación", explicó Chris Dentice, director del programa en CVRM.

La misión ha estado ayudando a los niños que viven temporalmente en el lugar a continuar sus actividades escolares. "Lo que hemos hecho es asegurarnos de que todas las madres pudieran llegar a las escuelas y obtener los Chromebooks y cualquiera de los útiles escolares", dijo Dentice.

Y nuestros tres distritos escolares locales dicen que ellos también tienen recursos listos para cualquier estudiante que enfrenta una situación de vivienda incierta. Dicen, por desgracia, que esas cifras están aumentando con la pandemia.

"Muchas de nuestras familias han pasado por desalojos o pérdida de empleos", dijo Deanna Bretado-Chávez, Foster Homeless Youth Services, PSUSD.

Ella dice que la falta de vivienda toma muchas formas en nuestro valle: "Las familias que viven en una situación doble, tal vez un padre perdió su trabajo… una madre soltera y ahora ha tenido que mudarse de nuevo con la abuela…"

"Hemos visto familias que viven en tiendas de campaña, en autos o en hoteles", agregó Xochitl Velázquez, Foster & Homeless Liaison, DSUSD.

Las escuelas locales dicen que están preparadas para ayudar. "Me encuentro con los padres por teléfono y hablamos de lo que necesitan", dijo Velázquez.

Nuestros tres distritos escolares locales ofrecen no sólo útiles escolares gratuitos, sino también otros artículos necesarios, como ropa o artículos de tocador.

Si usted o alguien que conoce se enfrenta a personas sin hogar, no dude en comunicarse con el maestro, distrito escolar o la Misión de Rescate del Valle de Coachella para recibir asistencia