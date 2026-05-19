Christie’s vende US$ 1.100 millones en arte en una sola noche con un poco de ayuda de Nicole Kidman

Por Jacqui Palumbo, CNN

La noche del lunes, la casa de subastas Christie’s tardó apenas 40 minutos en vender más de US$ 630 millones en obras de arte, rompiendo récords tanto para el pintor Jackson Pollock como para el escultor Constantin Brancusi. Más tarde, cerró la jornada con aún más récords y otros US$ 490 millones.

La primera parte de la venta de US$ 1.100 millones en Nueva York presentó 16 obras de la célebre colección de S.I. Newhouse. Fue la cuarta vez que Christie’s llevó al mercado un grupo de obras del fallecido magnate de los medios, propietario de Condé Nast, además de una gran porción de periódicos locales y estaciones de televisión en EE.UU.

Pero fue la primera vez que la casa de subastas recurrió a Nicole Kidman para un video promocional, filmando su encuentro con el busto dorado “Danaïde”, de Brancusi, que estaba preparado para convertirse en uno de los lotes estrella de la noche. Según Christie’s, el video estuvo basado en una película de los años 30 del fotógrafo Man Ray sobre la también surrealista Lee Miller y, aunque no despegó de la misma forma que el viral anuncio de AMC protagonizado por Kidman, volvió a demostrar el compromiso de la actriz con cualquier papel.

Con US$ 107,6 millones incluidos los cargos, “Danaïde” superó el récord anterior de Brancusi en subastas, de US$ 71,2 millones, casi apenas comenzó la puja. Una importante pintura de goteo de Pollock —de las que quedan muy pocas de esa escala en manos privadas— también se disparó entre aplausos hasta alcanzar los US$ 181,2 millones con cargos, convirtiéndose en el lote más caro de la noche. El precio superó ampliamente el récord previo del expresionismo abstracto, de US$ 61,2 millones en 2021. Y Pollock lo hizo sin ayuda de Kidman.

Horas antes de la venta, Sara Friedlander, directora del departamento de arte de posguerra y contemporáneo de Christie’s, dijo que la campaña con celebridades fue solo una de muchas estrategias usadas para promocionar las ventas. Brancusi era “un innovador muy moderno”, dijo, “y creo que para nosotros hacer cosas innovadoras alrededor de objetos extraordinarios es algo con lo que también estamos experimentando”.

Obras de Pablo Picasso, Piet Mondrian, Henri Matisse, Joan Miró, Jasper Johns, Andy Warhol y Robert Rauschenberg también contribuyeron al atractivo de la venta de Newhouse. Como colección de un solo propietario, solo la del fallecido Paul G. Allen ha generado más dinero en una subasta: en 2022, la venta en dos partes de obras acumuladas por el cofundador de Microsoft recaudó un récord de US$ 1.500 millones solo la primera noche. Las obras de Newhouse, en cambio, se han vendido en tramos ocasionales, incluida la venta de US$ 91 millones de “Rabbit”, que convirtió a Jeff Koons en el artista vivo más caro del mundo (al menos según registros públicos de subastas) en 2019.

Las obras de Newhouse llegaron a subasta, en parte, gracias a Tobias Meyer, asesor de arte y exsubastador que ha representado a la familia del magnate de los medios. “Meyer fue la voz clave detrás de orientar esta colección”, dijo Friedlander.

Pero también influyó el espacio en el apartamento, según The New York Times, que informó que Victoria, la viuda de Newhouse, estaba reduciendo el tamaño de su vivienda. “No me estoy haciendo más joven y siento que llegó el momento de empezar a reducir cosas”, dijo al diario. “Es un esfuerzo por simplificar mi vida”.

El extremo más alto del mercado del arte, liderado por Christie’s y Sotheby’s, ha estado obsesionado con una recuperación durante el último año, después de una serie de ventas difíciles y la incertidumbre económica global que puso en duda la demanda por obras millonarias. Ambas casas de subastas han buscado poderosas colecciones de un solo propietario, incluidas las de Allen, Leonard A. Lauder y Pauline Karpidas, para inyectar al mercado pinturas raras de artistas del siglo XX que son cada vez más difíciles de conseguir. Las ventas del lunes en Christie’s también incluyeron tres obras maestras de la colección de Agnes Gund, expresidenta del Museo de Arte Moderno, que establecieron un nuevo récord de US$ 98,4 millones para Mark Rothko, mientras Sotheby’s ofreció tesoros valorados en US$ 166,3 millones de Robert Mnuchin, fallecido comerciante de arte, la semana pasada.

La estrategia parece haber despertado el apetito de compradores multimillonarios, pero las recientes victorias podrían no ser señal de una recuperación a largo plazo del mercado. Según Artnet, no hay más de 30 “ballenas” —los mayores compradores del mercado— con el poder de hacer que una gran subasta fracase o triunfe. Y, como ocurrió con el récord de US$ 236,4 millones de Gustav Klimt el otoño pasado, un lote estrella puede impulsar al resto y ocultar incertidumbres que todavía persisten.

Aun así, las ventas nocturnas del lunes, que también incluyeron 48 obras del siglo XX fuera de la colección Newhouse, demostraron claramente la fortaleza de los coleccionistas. Un récord de 20.000 visitantes acudió a Christie’s para ver las obras antes de que regresaran a manos privadas. Puede que Kidman hablara de AMC cuando dijo “Venimos a este lugar por magia”, pero el mercado del arte todavía tiene algunos trucos más bajo la manga.

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