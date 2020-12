Palm Springs aprueba ordenanza que limita cargos por servicios de entrega de alimentos

Noticias



El Ayuntamiento de Palm Springs aprobó recientemente una ordenanza que regula las tarifas que los servicios de entrega de alimentos pueden cobrar a los residentes y a las empresas.

El servicio de entrega de alimentos se refiere a Uber Eats, Postmates y DoorDash.

La nueva ordenanza es parte de un esfuerzo para evitar que los servicios de suministro de alimentos sobrecaren a clientes y empresas durante la pandemia COVID-19

La nueva ordenanza establece las siguientes limitaciones:

Los servicios de entrega de alimentos no pueden cobrar más de un 15% de cuota de entrega sobre el precio de compra de cada pedido en línea.

No se puede cargar más del 5% del precio de compra a la empresa por cualquier combinación de tarifas de servicio.

Todos los consejos deben ir exclusivamente al conductor.

Ejemplo: Si un cliente solicita una comida que se anuncia en $10 en la aplicación del servicio de entrega de terceros, el servicio de entrega no puede cobrar más de $10 por la comida. Tampoco el proveedor de servicios puede cobrar al restaurante más de $1.50 como tarifa de entrega -- o el restaurante más de 50 centavos como una tarifa o comisión por su colocación en la aplicación del servicio de entrega. Si el cliente acepta proporcionar a la persona de entrega una propina de $2, ese monto de propina debe ir a la persona de entrega; no la empresa de servicios de entrega de terceros.