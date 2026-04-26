El tráfico en el estrecho de Ormuz permanece prácticamente paralizado tras una nueva advertencia de Irán

Por Billy Stockwell, Sana Noor Haq y Lauren Kent, CNN

El número de buques que cruzan el estrecho de Ormuz, por donde normalmente pasa una quinta parte del petróleo crudo mundial, sigue siendo muy limitado en comparación con los niveles previos al conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán, según datos de seguimiento marítimo.

Solo unos pocos buques han cruzado hasta ahora esta vía clave, según datos de MarineTraffic, una empresa de inteligencia marítima.

Entre las embarcaciones registradas por MarineTraffic se encuentra el Deepblue, un buque cisterna de petróleo y productos químicos parcialmente cargado, que cruzó el estrecho desde el golfo de Omán hacia el golfo Pérsico más temprano hoy, pasando cerca de la isla de Larak, en Irán.

Mientras tanto, otra embarcación llamada Cstar Voyager, un buque de carga completamente cargado, cruzó la vía en dirección contraria para salir del golfo Pérsico, según los datos de MarineTraffic.

CNN no puede verificar de forma independiente estos trayectos, ya que los datos de navegación pueden presentar irregularidades debido a fallas en la señal o a la suplantación de señales, es decir, la transmisión de datos falsos para engañar a los sistemas de rastreo.

Nueva advertencia de Irán: los cruces más recientes se producen en medio de una renovada postura de Teherán de mantener el máximo control sobre este punto estratégico, y un funcionario iraní afirmó que el estrecho “bajo ninguna circunstancia” volverá a su estado anterior.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, discutieron este domingo la “necesidad urgente de reactivar el tránsito marítimo” en el estrecho de Ormuz, mientras miles de marineros permanecen atrapados en el golfo Pérsico.

Ambos líderes hablaron por teléfono sobre la situación en Medio Oriente. Starmer advirtió sobre “graves consecuencias para la economía global y el costo de vida en el Reino Unido”, según un comunicado de Downing Street.

La llamada se produjo después de que Teherán advirtiera más temprano el domingo que la vía marítima “bajo ninguna circunstancia” volverá a su estado anterior tras semanas de bloqueo iraní, lo que ha impulsado al alza los precios del petróleo y aumentado la presión sobre la economía global. Estados Unidos ha respondido con un bloqueo naval contra Irán, que está afectando las principales rutas económicas del país.

Este domingo, el tránsito marítimo a través del estrecho fue mínimo, con apenas un puñado de embarcaciones realizando el recorrido, según datos de seguimiento marítimo.

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