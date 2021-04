Brote de algas tóxicas en Salto Sea…

Noticias

Brote de algas tóxicas genera advertencia en Salton Sea La Junta de Control de Recursos Hídricos del Estado de California instó hoy a las personas y sus mascotas a evitar el agua en el Mar de Salton debido a un brote de algas tóxicas.

Las autoridades dijeron que se han descubierto parches de cianobacterias tóxicas en numerosos sitios en el mar, y un perro murió recientemente después de nadar en el agua. "Las floraciones de algas nocivas de cianobacterias pueden afectar la piel, el hígado y el sistema nervioso de las personas y de los perros así como el ganado", dijo la junta estatal de aguas.

Como medida de precaución, se instó a los visitantes a no nadar en el agua, ni dejar entrar a sus mascotas en el agua, ni comer de algas esparcidas por la costa. También se instó a los visitantes a no usar agua de Salton Sea para beber o cocinar. Hervir y filtrar no hará que el agua sea segura, dijeron las autoridades. A los pescadores que pescan en el agua se les pidió que limpiaran a fondo los filetes de pescado con agua del grifo o agua embotellada antes de consumirlos.