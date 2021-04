El condado de Riverside reestablece el uso de la vacuna J&J en las clínicas locales

Noticias

El condado de Riverside ha restablecido el uso de la vacuna Johnson and Johnson en las clínicas administradas por el condado. Los funcionarios de salud del condado levantaron la pausa sobre la vacuna el lunes siguiendo las recomendaciones de los funcionarios estatales y federales que habían suspendido temporalmente el uso de la vacuna J&J después de que se informaron reacciones graves raras.

a vacuna J&J estará disponible a partir del jueves en la clínica de Alessandro High School en Hemet. Los funcionarios dijeron que su uso se expandirá a otras ubicaciones fijas y equipos de vacuna móviles la próxima semana.

“Recuperar la vacuna Johnson and Johnson nos brindará otra herramienta para ayudar a vacunar a la mayor cantidad posible de residentes del condado de Riverside”, dijo el Dr. Geoffrey Leung, funcionario de salud pública del condado de Riverside. "Estamos seguros de que la vacuna es segura y eficaz". La presidenta de la Junta de Supervisores, Karen Spiegel, quien recibió la vacuna J&J, señaló la importancia de la vacuna de dosis única para proteger a más residentes del condado de Riverside del COVID-19. “La dosis única de la vacuna Johnson and Johnson la hace más conveniente para los residentes y ayuda a los equipos de nuestro condado a vacunar a más personas más rápido sin la necesidad de una segunda dosis semanas después”, dijo el presidente Spiegel, supervisor del segundo distrito. "La seguridad es una prioridad en todas las vacunas". El condado de Riverside tiene aproximadamente 17,000 dosis de la vacuna J&J a la mano y se ha administrado más de 17,000 veces en el condado sin una reacción grave. En general, se han administrado más de 1.5 millones de dosis de las vacunas J&J, Moderna y Pfizer en el condado de Riverside entre las clínicas administradas por el condado y las administradas por socios comunitarios y otros proveedores. Se alientan las citas, pero ya no son necesarias para vacunarse en las clínicas de vacunas del condado de Riverside. Para programar una cita o ver la lista completa de clínicas de vacunas abiertas actualmente, visite www.rivcoph.org/covid-19-vaccine o llame al 2-1-1.