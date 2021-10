Destacamos la labor del Congresista local Raul Ruiz, en el mes de la Herencia Hispana. Sus orígenes humildes forjaron su misión social.

Noticias

El doctor Raul Ruiz lidera el congreso 36 desde el 2013, sus orígenes humildes le han llenado el corazón de fuerza para lograr sus objetivos.

"Esa pobreza, esas enseñanazas que aprendi de la comunidad campesina fueron mi fuerza en la escuela de medicina y en la universidad" indicó el Doctor Ruiz que hace historia con cada logro al convertirs en el primer medico latino lider del caucos hispano.

Su vocación nació con un sabio consejo de su mama: "Cuando era niño mi madre me preguntó cuando tenia unos 4 o 5 años que queria hacer cuando era adulto, y yo le pregunte a ella porque ella siempre ayudaba a los vecinos , como se llaman las personas que ayudan a los demas como tu y ella me dijo le llaman Doctor". Las dificultades que ha pasado lo mantienen ahora con los pies en la tierra , "Cuando estaba viviendo en los dormitorios por estudiar no llegaba a tiempo para comer. Caminaba buscando monedas para un sandwich, cuando yo veo a los jovenes que tienen esa misma .. Yo ahi estoy abriendo puertas para facilitarles sus sueños tambien".

Ahora sus sueños tienen que ver con la dignidad de la comunidad inmigrante

"Nunca nos vamos a rendir" .