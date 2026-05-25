Lo que significa la decisión probatoria del juez para el caso contra Luigi Mangione

Por Nicki Brown y Kara Scannell, CNN

Un juez de Nueva York emitió un fallo mixto la semana pasada, desestimando algunos objetos encontrados en la mochila de Luigi Mangione para su próximo juicio por homicidio. Pero pruebas cruciales aún serán admitidas, allanando el camino para un caso sólido contra Mangione, según expertos legales, y generando preguntas sobre el tipo de defensa que podría presentar ante un jurado.

El fallo del lunes dividió en gran medida la evidencia en dos categorías: objetos encontrados en una búsqueda inicial de la mochila de Mangione en un McDonald’s de Pensilvania días después del tiroteo fatal del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, y aquellos encontrados en una búsqueda posterior de la bolsa en la estación de policía de Altoona.

El juez de Nueva York, Gregory Carro, estuvo de acuerdo con el equipo de defensa de Mangione en que la primera búsqueda realizada por la Policía local fue inapropiada, y prohibió que los objetos incautados en ese momento fueran presentados en el próximo juicio por homicidio de Mangione. Pero la búsqueda posterior siguió correctamente los protocolos del departamento, dictaminó Carro, permitiendo a los fiscales presentar pruebas que están en el centro de su caso: el presunto arma homicida y un diario lleno de escritos que las autoridades han calificado de “manifiesto”.

“Si la fiscalía tuviera que elegir sin tener en cuenta la ley qué pruebas querría que fueran admisibles en el juicio, serían el arma y el cuaderno”, dijo Gary Galperin, exfiscal que pasó más de 40 años en la oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan, a CNN. “Esas dos pruebas son tan incriminatorias y tan cruciales”.

Mangione está acusado de homicidio intencional, posesión de un instrumento falsificado y siete cargos de posesión de un arma en relación con la muerte de Thompson, quien fue muerto a tiros la mañana del 4 de diciembre de 2024, mientras caminaba hacia el hotel de Midtown Manhattan donde se celebraba la conferencia anual de inversores de su empresa.

Mangione, de 28 años, también enfrenta un proceso federal relacionado con la muerte de Thompson, así como cargos estatales en Pensilvania. El caso del estado de Nueva York está programado para ser el primero en ir a juicio, con la selección del jurado prevista para comenzar en septiembre. Él se ha declarado inocente de todos los cargos.

La defensa de Mangione argumentó que todas las pruebas de la mochila debían ser excluidas porque la Policía de Altoona registró ilegalmente su bolso, lo que llevó al juez a celebrar una audiencia de supresión de nueve días a finales del año pasado.

Aunque mixta, la decisión de Carro del lunes representó una victoria para la Oficina del fiscal de distrito de Manhattan, que parece tener un caso sólido, dijeron expertos legales a CNN. Y cuando se combina con las declaraciones que supuestamente Mangione hizo a las fuerzas del orden tras su arresto, la fuerte evidencia física podría limitar sus opciones de defensa en el juicio.

“Si el arma y el cuaderno hubieran sido excluidos”, dijo Galperin, “sería un caso muy diferente.”

Un arma

El fallo de Carro el lunes permitirá a los fiscales mostrar a los jurados el arma de fuego que, según ellos, se usó para disparar dos veces por la espalda a Thompson: una pistola de 9 mm impresa en 3D recuperada de la mochila de Mangione en la estación de policía de Altoona.

Steve Wasserman, profesor adjunto asociado en John Jay College of Criminal Justice, describió el arma como “muy crucial”, diciendo a CNN: “Podría realmente eliminar la duda en la mente de algunos jurados”.

De hecho, los fiscales han dicho en documentos judiciales que el arma coincide con los casquillos de bala de 9 mm encontrados en la escena, lo que la convierte en una pieza clave de evidencia que podría vincular a Mangione con el tiroteo.

Los fiscales han dicho que se encontraron dos casquillos y un cartucho sin disparar en la escena, cada uno con una palabra que parece hacer referencia a una crítica a las tácticas de la industria de seguros: “delay” (retrasar), “depose” (deponer) y “den”, que se asume significa “deny” (negar).

“Si hay pruebas forenses sólidas que vinculan esta arma con el crimen, (la defensa) tiene un trabajo difícil”, dijo Wasserman.

Un cuaderno

El diario, por su parte, contiene varias entradas escritas a mano que expresan animosidad hacia la industria de la salud y una intención de cometer un ataque, sostiene la Oficina del fiscal de distrito; escritos que podrían ayudar a los fiscales a ilustrar el presunto motivo de Mangione, según Wasserman.

“Así que digamos que quieres rebelarte contra el mortal y codicioso cartel de los seguros de salud. ¿Bombardeas la sede? No”, escribió Mangione en una entrada fechada en octubre de 2024, según un documento presentado por los fiscales.

En cambio, uno debería “matar (sic) al CEO en la convención anual de contadores parásitos”, supuestamente escribió, en lo que parecería ser una referencia a la conferencia de inversionistas a la que Thompson iba a asistir cuando fue muerto a tiros.

Si bien el motivo no es un elemento que los fiscales deban probar para establecer la culpabilidad de un acusado más allá de toda duda razonable, a menudo les da a los miembros del jurado otra razón para condenar.

En el caso de Mangione, Wasserman dijo: “Ciertamente le da mucha credibilidad y plausibilidad a por qué alguien iría a acechar y matar a un completo desconocido”.

Los fiscales también pueden presentar otros escritos recuperados de la mochila de Mangione que estaban separados del cuaderno, incluyendo una carta dirigida “A los federales” que, según documentos judiciales, han considerado una confesión.

“Para ahorrarles una larga investigación, declaro claramente que no estaba trabajando con nadie”, Mangione supuestamente escribió en la carta, en la que nuevamente expresó su frustración con la industria de la salud estadounidense.

“Pido disculpas por cualquier conflicto o trauma, pero tenía que hacerse”, supuestamente escribió. “Francamente, estos parásitos simplemente se lo buscaron”.

Con la presentación del fiscal probablemente centrada en los escritos y el presunto arma homicida, la exclusión por parte de Carro de otros objetos de la mochila puede no tener un gran impacto en el caso de los fiscales.

Los fiscales no podrán mostrar al jurado un teléfono celular, un pasaporte y una billetera que estaban todos en una bolsa de Faraday –que bloquea las señales de celular– así como un chip de computadora.

Un cargador de balas encontrado envuelto en un par de ropa interior, según imágenes de la cámara corporal de la Policía, también es inadmisible, según el fallo de Carro. Ese cargador está vinculado a uno de los cargos por armas en la acusación estatal contra Mangione, lo que plantea la posibilidad de que ese cargo sea retirado del caso.

Incluso con estos elementos descartados, los fiscales aún podrían presentar pruebas similares al jurado, incluida evidencia electrónica, que Galperin dijo que es un “campo fértil en términos de construir y probar casos”.

“Si la fiscalía, de manera independiente y a través de otro proceso legal, obtuvo alguna evidencia electrónica, esa sigue siendo válida”, dijo el profesor adjunto de la Facultad de Derecho Cardozo a CNN.

La Oficina del fiscal de distrito ha dicho en documentos judiciales que tiene otros dispositivos electrónicos encontrados aparte de la mochila de Mangione, incluido un teléfono celular Motorola azul que el tirador descartó mientras huía de la escena y una memoria USB que Mangione llevaba en una cadena alrededor de su cuello en el momento de su arresto. Las autoridades no han divulgado ninguna información sobre el contenido encontrado en esos dispositivos.

Los fiscales también han señalado pruebas fuera del alcance del fallo de Carro del lunes que, según ellos, vinculan a Mangione con el crimen.

Los investigadores rastrearon los movimientos del atacante utilizando imágenes de vigilancia, lo que los llevó a un hostal en Nueva York donde se registró utilizando una licencia de conducir falsa de Nueva Jersey con el nombre Mark Rosario. Mangione proporcionó una licencia falsa de Nueva Jersey con el mismo nombre a la Policía de Altoona cuando lo abordaron por primera vez en el McDonald’s, según testificaron los agentes.

El ADN o las huellas dactilares de Mangione también se encontraron en varios objetos desechados por el atacante, incluyendo una botella de agua, un teléfono celular y el envoltorio de un refrigerio, según documentos judiciales. Los fiscales dijeron que la botella de agua y el envoltorio de refrigerio fueron encontrados en un bote de basura cerca de la escena del crimen.

Los abogados dicen que las defensas típicas pueden no estar disponibles para Mangione debido a la aparente solidez de las pruebas físicas en su contra.

Galperin dijo que, si Carro hubiera decidido suprimir el arma y la libreta, es posible que Mangione hubiera podido presentar una defensa centrada en una alegación de identidad equivocada. Pero con esos elementos en juego, dijo que parece probable que el equipo de Mangione intente presentar una defensa psiquiátrica, argumentando, por ejemplo, que mató a Thompson durante un episodio de alteración emocional extrema.

Generalmente, bajo esa defensa, un acusado argumenta que cometió un delito porque sufría una alteración emocional extrema para la cual podría haber una explicación, como encontrar a su cónyuge en la cama con otra persona. Cuando se argumenta con éxito, el acusado no es absuelto de homicidio, sino que es declarado culpable de homicidio, lo que conlleva una sentencia más leve.

Los abogados de Mangione no han dicho públicamente si recurrirá a una defensa psiquiátrica. Pero el pasado agosto, pidieron al juez más tiempo para notificar a la fiscalía si planean hacerlo. No está claro en qué punto se encuentra eso.

Pero en el caso de Mangione, la posibilidad de que una defensa así tenga éxito es “casi nula”, dijo el abogado penalista neoyorquino Jeffrey Lichtman, quien representó a John Gotti Jr y al narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Él estaba tan lúcido antes y después del crimen”, dijo Lichtman sobre Mangione. “No hay nada que sugiera al jurado que perdió el control por un momento. Hubo demasiada planificación”.

De hecho, otro tema de la decisión de Carro la semana pasada podría ofrecer a los fiscales una refutación eficaz: las supuestas declaraciones de Mangione a las autoridades de Pensilvania.

El equipo de defensa de Mangione había intentado impedir que se admitieran sus supuestas declaraciones a la Policía entre el encuentro en McDonald’s y su extradición el 19 de diciembre de 2024, argumentando que la Policía violó su derecho a un abogado y no le leyeron correctamente sus derechos Miranda antes de interrogarlo.

El juez determinó que la mayoría de las supuestas declaraciones son admisibles, aunque eliminó algunos comentarios que Mangione hizo durante su arresto, incluyendo el reconocimiento de que había dado a la Policía una identificación falsa.

Pero la decisión de Carro permitirá a la fiscalía de Manhattan presentar otras supuestas declaraciones en el juicio.

Un funcionario de prisiones testificó en la audiencia del año pasado que tuvo conversaciones informales con Mangione sobre una variedad de temas, incluyendo las diferencias entre la atención médica privada y nacionalizada, así como la cobertura mediática del caso. Otro funcionario de prisiones dijo que Mangione le contó que tenía una mochila con moneda extranjera y una pistola impresa en 3D en el momento de su arresto.

“Eso es parte de toda la red de pruebas en su contra”, dijo Galperin. “Él fue muy objetivo, muy mesurado, no dijo nada que realmente indique que mató bajo una perturbación emocional extrema”.

La mejor defensa de Mangione podría ser suscitar empatía en los jurados y generar dudas en sus mentes sobre la veracidad de la investigación, dicen los abogados.

“Vas a tener que cuestionar a cada testigo. A veces la gente dice la pura verdad, y aun así puedes hacer que parezcan mentirosos si sus historias son inconsistentes o cometen errores en su testimonio”, dijo Lichtman. “Si puedes mostrarle al jurado que la investigación fue tan impropia o estuvo tan plagada de incompetencia, eso podría afectar la presentación del Gobierno”.

“Odio decirlo como abogado defensor… pero creo que Mangione va a necesitar un abogado de juicio muy creativo y muy persuasivo” para evitar una condena, dijo Lichtman.

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