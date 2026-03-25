Coachella iniciará la búsqueda de un nuevo alcalde tras la condena de Steven Hernández

COACHELLA, Calif. (KESQ) - El consejo municipal de Coachella ha iniciado el proceso para seleccionar a los candidatos idóneos para ocupar el cargo de alcalde tras la dimisión del exalcalde Steven Andrew Hernández, quien admitió haber cometido un delito grave.

"Aunque se trata de una situación desafortunada para las personas afectadas, el ayuntamiento y el personal municipal siguen comprometidos con ofrecer un servicio de la mejor calidad a nuestra comunidad", declaró el miércoles el administrador municipal en funciones, Gabriel González.

Los cuatro concejales de Coachella decidirán cuál es la mejor forma de cubrir la vacante hasta que se puedan celebrar elecciones y los residentes puedan votar para elegir a un sustituto.

El teniente de alcalde Frank Figueroa afirmó que "el objetivo del Ayuntamiento es garantizar una transición fluida y seguir prestando servicio a nuestra comunidad".

El consejo municipal tiene previsto reunirse esta noche. Telemundo 15's Juan Montesló tendrá los últimos detalles en vivo a las 6:00 p.m.

Hernández, de 43 años, presentó oficialmente su dimisión el martes tras declararse culpable de un delito grave de conflicto de intereses en relación con un contrato público.

La admisión formaba parte de un acuerdo previo al juicio con la Fiscalía del Condado de Riverside, que a su vez retiró ocho cargos relacionados contra el acusado, entre ellos perjurio y conflicto de intereses por parte de un funcionario público.

Durante la vista celebrada en el Centro de Justicia Larson de Indio, el juez del Tribunal Superior Dean Benjamini condenó a Hernández a dos años de libertad condicional y 200 horas de servicios comunitarios. El acusado tiene ahora prohibido ocupar cargos electos en California.

Los cargos contra Hernández se dieron a conocer en octubre, tras hacerse pública la acusación formal del gran jurado del condado de Riverside.

"Los cargos por conflicto de intereses se refieren al voto de Hernández a favor de aprobar un contrato entre... Coachella y el 'Programa Housing First' de la Asociación de Gobiernos del Valle de Coachella, así como a sus votos y su defensa de los programas de desarrollo del centro de Coachella", según un comunicado de la Fiscalía del Distrito publicado en octubre. "Los cargos por perjurio se refieren a las declaraciones realizadas por Hernández en sus formularios de divulgación pública de la «Declaración de intereses económicos".

Esos documentos se incluyen en el Formulario 700 de la Comisión de Prácticas Políticas Justas de California, que afirma que son necesarios para que el público conozca "los intereses financieros personales de los cargos públicos, con el fin de garantizar que estos tomen decisiones en beneficio del interés público y no para enriquecerse personalmente".

Según la acusación, el primer delito se cometió en noviembre de 2021 y consistió en los intentos de Hernández de desviar fondos de ayuda federales, procedentes de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense, hacia un proyecto de rehabilitación de la estación de bomberos del centro de la ciudad, "en el que el acusado sabía, o tenía motivos para saber, que tenía un interés económico".

El documento formulaba las mismas acusaciones en relación con una votación celebrada en enero de 2022 sobre el Fountainhead Plaza, una votación de mayo de 2022 sobre el proyecto de uso mixto de Tripoli, la votación de mayo de 2023 sobre el programa "Housing First" de la CVAG y una votación de julio de 2023 sobre las mejoras del centro de la Agencia de Transporte Sunline.

Según los documentos judiciales, los cargos por perjurio estaban relacionados con declaraciones falsas relativas a los "ingresos brutos percibidos en el número 52280 de la calle Camacho". Se trata de una vivienda de una sola planta en la que, al parecer, el acusado tenía una participación.

No se revelaron los beneficios económicos directos ni de otro tipo que Hernández obtuvo de dicha actividad. Poco después de que se hicieran públicos los cargos, el supervisor del condado de Riverside, Manuel Pérez, confirmó que Hernández, quien había sido su jefe de gabinete durante aproximadamente una década, había sido suspendido de sus funciones "por tiempo indefinido".

Hernández fue elegido concejal por primera vez en 2006 y alcalde en 2014.

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