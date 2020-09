Most Popular Candy in Each State

Halloween

Find out what the most popular Halloween candy is in your state.

Alabama - Airheads

Alaska - Snickers

Arizona - Toblerone

Arkansas - Skittles

California - Lifesavers

Colorado - Milky Way

Connecticut - Reese's Peanut Butter Cups

Delaware - 3 Musketeer's

Florida - Nestle Crunch Bar

Georgia - Pixy Stix

Hawaii - 100 Grand Bar

Idaho - Butterfinger

Illinois - Snickers

Indiana - Reese's Pieces

Iowa - Twix

Kansas - Twizzler's

Kentucky - Whoppers

Louisiana - Swedish Fish

Maine - Starburst

Maryland - Almond Joy

Massachusetts - Starburst

Michigan - M & Ms

Minnesota - 100 Grand Bar

Mississippi - Hershey's Kisses

Missouri - Hershey's Kisses

Montana - Kit Kar Bar

Nebraska - Skittles

Nevada - Jolly Ranchers

New Hampshire - Tootsie Rolls

New Jersey - Sour Patch Kids

New Mexico - 3 Musketeers

New York - Sweet Tarts

North Carolina - Butterfinger

North Dakota - Sour Patch Kids

Ohio - Milky Way

Oklahoma - M&Ms;

Oregon - Candy Corn

Pennsylvania - Swedish Fish

Rhode Island - Reese's Peanut Butter Cups

South Carolina - Candy Corn

South Dakota - Laffy Taffy

Tennessee - Candy Corn

Texas - Candy Corn

Utah - Nerds

Vermont - Almond Joy

Virginia - Reese's Pieces

Washington - Airheads

Washington, D.C. - Twix

West Virginia - Candy Corn

Wisconsin - Laffy Taffy

Wyoming - Candy Corn