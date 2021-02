Hombre arrestado por extremismo…

News

Hombre de Cathedral City arrestado en investigación de extremismo doméstico.

Un hombre de Cathedral City ha sido arrestado como parte de una investigación sobre el extremismo doméstico por una Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI, que alega que el sospechoso era un partidario de la teoría de la conspiración QAnon y un grupo de milicias de derecha involucrado en el asalto al Capitolio de EE. .6. Según los documentos presentados en la Corte Superior del Condado de Riverside,

Alfredo Luna Jr., de 41 años, un ex empleado de la policía de Cathedral City, fue arrestado el día de la toma de posesión, el 20 de enero, luego de que una búsqueda previa en su casa revelara un rifle de asalto no registrado.

Luna fue ingresada en el Centro Correccional Larry D. Smith en Banning y liberada al día siguiente después de pagar una fianza de $ 250,000. Según la orden de arresto, cuando las autoridades registraron la casa de Luna, encontraron un rifle de asalto Smith and Wesson no registrado debajo de su cama.

Los investigadores declararon que cuando interrogaron a Luna sobre el arma, él dijo que se la había comprado a un ex compañero de trabajo en el Departamento de Policía de Cathedral City durante su tiempo allí, pero que no recordaba el nombre del vendedor.

Las autoridades también incautaron otras seis armas registradas a nombre de Luna de acuerdo con una orden de restricción temporal de armas y municiones que las autoridades habían obtenido contra Luna.



John Candias, detective del Departamento de Policía de Rialto y miembro del FBI-JTTF-Riverside, escribió en una declaración en apoyo del arresto Garantizan que Luna admitió ser "adherente al movimiento conspirador de Qanon y al grupo de milicias del tres por ciento (3%)" mientras era entrevistado durante la búsqueda.

QAnon es un grupo de teóricos de la conspiración de derecha que afirman que el ex presidente Donald Trump está salvando secretamente al mundo de una camarilla de satanistas que se alimentan de niños, mientras que Los Tres Porcentajes es un grupo de milicias antigubernamentales de extrema derecha.

Ambos grupos han sido vinculados a los disturbios en el edificio del Capitolio de Estados Unidos. el 6 de enero, aunque no se alegó que Luna estuvo involucrada en esa acción. Candias continúa escribiendo que Luna es una "ex marine estadounidense y capaz de infligir una violencia letal ''. Además, la orden de captura establece que Luna había estado `` publicando mensajes e imágenes de su descontento para los funcionarios del gobierno y aboga por otros para llevar a cabo la violencia '' en las redes sociales y que su 'comportamiento es consistente con los indicadores de violencia extrema previos al incidente'. No se especificó exactamente lo que contenían las publicaciones.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Riverside acusó a Luna de una delito grave de posesión de un arma de asalto no registrada el 19 de enero.