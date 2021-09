Cada vez más estadounidenses creen en fantasmas: esto dicen las estadísticas

News

(CNN) — Iré a cualquier parte para averiguar lo que está en la mente de los estadounidenses. Esto incluye visitar una carretera oscura en medio de la nada mientras la luna brilla, y luego asustarme cuando un grupo de estudiantes de secundaria con linternas empiezan a salir del bosque. Estaba buscando fantasmas.

¿Crees en ellos? Mi amiga y colega de CNN Chase Masters sí, y hace poco me enteré de que es una de los casi 50% de estadounidenses que lo hacen. Chase trató de explicarme por qué lo hacía, y al hacerlo creo que resumió dos visiones del mundo que a veces compiten.

“Eres un tipo de números, ¿verdad? Así que siempre estás en medio de los datos, de los hechos”, dijo Masters. “Y con los fantasmas, no se trata tanto de datos duros y rápidos, se trata más de un sentimiento o casi como una fe”.

Este intercambio pertenece al primer episodio de mi podcast, “Margins of Error”, que se lanza el martes. El título, inspirado en las encuestas, es un juego de palabras sobre el hecho de que hay un montón de historias que pueden parecer estar en los márgenes a primera vista, pero que en realidad son donde la diversión y el conocimiento comienzan realmente.

Empecé el podcast porque me encantan los números y las estadísticas. Era el tipo de niño que memorizaba los dorsos de las tarjetas de béisbol y el orden en el que se llamaron los estados en las elecciones de 2000. (Los fantasmas no suelen ser lo mío, pero más adelante hablaremos de ello).

Hoy, los números y las estadísticas me resultan más útiles que nunca. La razón es muy sencilla: en un mundo repleto de información que se tacha de “noticias falsas” y de opinión, los números son una de las pocas formas de distinguir entre realidad y ficción. Hago caso a los números, incluso cuando no me gusta lo que me dicen.

Suelo fijarme en las estadísticas que nos ayudan a entender los temas generalmente considerados como noticias duras: cosas como la política y el coronavirus. Pero la verdad es que necesitaba un descanso de esos temas, y supongo que muchos de ustedes también lo necesitan.

Aun así, anhelo aprender más sobre el mundo que me rodea. Y las estadísticas pueden decirnos mucho más que quién sube o baja en las encuestas.

Los números pueden ayudarnos a conocer cosas de nuestra sociedad que no son tan evidentes. En el caso de los fantasmas, me sorprendió saber que la creencia de los estadounidenses en ellos se ha disparado un 400% desde finales de la década de 1970.

Siempre necesitaremos fantasmas porque son una necesidad cultural

Una cifra como esta no es más que el punto de partida, un motivo para explorar un tema. La cifra es suficientemente interesante, pero yo quería averiguar por qué la gente es más propensa a creer en los fantasmas que antes. Por eso es el tema de mi primer episodio, titulado “Cómo lo paranormal se volvió, bueno, bastante normal”.

Acabé hablando con creyentes (como Chase) y con expertos. Este viaje me llevó a descubrir que el aumento de los creyentes en los fantasmas estaba relacionado con muchas más cosas en la sociedad que el hecho de que alguien piense que Casper (o alguien como él) existe realmente. Aprendí por el camino que, aunque a menudo se piensa que los fantasmas dan miedo, muchos creyentes los ven como un recuerdo amistoso de los amigos que nos han dejado. No es de extrañar que una cuarta parte de los estadounidenses haya declarado no solo creer en los fantasmas, sino también verlos.

Para ser sincero, todas las personas con las que hablé y todo lo que aprendí me hizo cuestionar algunas de mis propias creencias. De hecho, este programa es un viaje en el que me abro. Estamos juntos en este viaje de podcast.

Más que nada, espero que aprendas, como hice yo, que el mundo es mucho más complicado e intrincado de lo que a menudo creemos.

Esta es quizás la mayor lección de la serie de episodios que llegarán este otoño: hay muchas cosas que nos dicen quiénes somos y hacia dónde vamos, y no siempre tienen que ver con las noticias del día.

Por supuesto, no vamos a hablar solo de fantasmas. Haremos una inmersión estadística en temas que afectan a nuestra vida cotidiana, aunque no te des cuenta al principio. Exploraré la lucha por el horario de verano, la regla de las citas de “la mitad de la edad más siete” e incluso intentaré encontrar respuestas numéricas a cómo mi tío, Neil Sedaka, creó éxitos musicales tan duraderos.

Espero que me acompañes. Al menos, harías feliz a mi madre. (Y sí, ella también sale en uno de los episodios).

