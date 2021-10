Así sorprendió Eminem a los clientes de su nuevo restaurante

CNN - Spanish

olivertapia

(CNN) — Eminem sorprendió a los clientes al servir pasta en la gran inauguración del restaurante Mom’s Spaghetti en el centro de Detroit el miércoles.

No se esperaba que el propio Slim Shady estuviera allí, pero llegó en un automóvil y pronto apareció en la ventanilla de servicio.

El nombre del restaurante del rapero se refiere a una línea del éxito de Eminem en 2002 “Lose Yourself”.

“Tiene las palmas de las manos sudorosas, las rodillas débiles, los brazos pesados”, dice Eminem en la canción. “Ya tiene vómito en su suéter, espaguetis de mamá”.

Eminem sirve a un fan en la noche de apertura de su restaurante Mom’s Spaghetti en Detroit.

Los fanáticos lo reconocieron rápidamente y acudieron a las redes sociales para publicar fotos de Em repartiendo espaguetis, albóndigas y otras delicias italianas en su menú. Por ejemplo, el Mom’s Spaghetti por US$ 9, Mom’s Spaghetti with Meatballs por US$ 12 y un ‘Sgetti Sandwich, spaghetti en pan, por US$ 11.

“Mom’s Spaghetti – está todo listo”, proclama el restaurante en una promoción.

El rapero y actor ganador del Oscar y el Grammy experimentó con el restaurante como un restaurante emergente en 2017.

El local, ubicado en Woodward Avenue, tiene asientos limitados y una ventanilla para peatones.

